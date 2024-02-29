الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مخرج "الشتاء الأخير": وثقت رحلتي وسعيد بزيارتي الأولى لمصر

حيدر داود
حيدر داود

انطلقت اليوم أولى عروض الدورة الـ25 لـ مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة بقصر ثقافة الإسماعيلية من هذه الأفلام الفيلم السعودي "الشتاء الأخير " للمخرج حيدر داود والذي يشارك في مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة وشهد حضور وتفاعل جماهيري من جمهور الإسماعيلية.

من جانبه عبر حيدر داود مخرج "الشتاء الأخير "عن سعادته ووجوده لأول مرة في مصر وخصوصًا محافظة الإسماعيلية بشكل خاص لأنه مدينة ساحلية تشبه مدينته في السعودية.

أكد داود خلال الندوة التي أعقبت عرض الفيلم وادارها كل من الصحفية ميداء ابوالنضر والصحفي عبدالرحمن الغانم إلي أنه قصد إختيار اللهجة الشرقية للسعودية في الفيلم وتوثيقها وكان ذلك  بشكل عفوي مشيرا إلي أنه عاش في السويد منذ خمس سنوات وله صديق يحب السينما لذلك أراد توثيق علاقته بصديقة ومشاعرهما والتركيز على الشتاء والمناظر الطبيعية فهو فيلم ذاتي ومحاولة مختلفة من وجهة نظر المخرج.

وعبر داود  عن أهمية الأفلام الوثائقية خصوصًا أنها لا  تلقي  إهتماما كبيرًا في السعودية ويتمنى أن مهرجان الإسماعيلية يغير هذه الفكرة.

على جانب آخر، أكد داود  كثيرًا على سعادته بما يسير في بلده السعودية  من ازدهار وثقافة وحراك سينمائي.

حيدر داود
حيدر داود
حيدر داود
حيدر داود
الشتاء الأخير حيدر داود مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة مهرجان الإسماعيلية الإسماعيلية

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