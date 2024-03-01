الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مخرجة الفيلم التونسي "جوع": مأخوذ عن قصة قصيرة ولا يقيد الحريات

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية الدولي

أقيم اليوم عرض للفيلم التونسي "جوع " والذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة ضمن فاعليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ 25 وذلك في القاعة الرئيسية بقصر ثقافة الإسماعيلية وعقب عرض الفيلم عقدت ندوة حضرتها مخرجة فيلم "جوع" آمنة النجار وأدارها الناقد احمد سعد الدين.

تحدثت آمنة عن رحلتها مع الفيلم خلال الندوة  قائلة: قصة فيلم " جوع " مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل عنوان "حب معوي " للكاتب طارق اللموشي حيث اشترطت الجهة المنتجة للفيلم وهو المركز الوطني للسينما أن يكون الفيلم مأخوذ عن عمل أدبي حتي يتسني له المشاركة في أيام قرطاج حيث أردت تقديم عمل مغاير لما سبق وقدمته من أفلام وأنا اختارت هذي القصة من بين مجموعة قصصية  لاني شعرت أنه يحمل شيء.

وأضافت آمنة: الفيلم ليس تحذيريا ولا مقيد للحريات لكنه يعبر عن غريزة بشرية موجودة بداخل كل إنسان لذلك لا نري وجه البطل أو البطلة خلال الأحداث  فأنا اتكلم هنا عن الإنسان بوجه عام.

وردا على سؤال حول بعض المشاهد الدموية التي جاءت في نهاية الفيلم وقيام البطل باغتصاب البنت التي يحبها والتمثيل  بجثتها وتقطيعها وطهي لحمها قالت آمنه: بداية العمل لا يعرض في التليفزيون ولكن يعرض في السينما وبالتالي لن يشاهده كل افراد الاسرة بجانب أنها رفضت الإنحراف عن مسار القصة الأصلية المأخوذ عنها الفيلم فهذا شخص مريض احب فتاه واراد اغتصابها ويجد لذة ومتعه في قتلها والتمثيل بجثتها بدليل أنه في نهاية الفيلم قال إن هذه الفتاه ليست الأولي التي يقتلها ويأكل لحمها بل الثالثة.

معروف  أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، وبرئاسة الناقد عصام زكريا  ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.

جانب مهرجان الإسماعيلية الدولي
جانب مهرجان الإسماعيلية الدولي
جانب مهرجان الإسماعيلية الدولي
جانب مهرجان الإسماعيلية الدولي
جوع مهرجان الإسماعيلية مهرجان الاسماعيلية الدولي مهرجان الاسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة الإسماعيلية

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