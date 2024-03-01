الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"الصحافة الفنية من الخمسينات إلى السبعينات".. حلقة بحثية بمهرجان الإسماعيلية

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية الدولي

ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والوثائقية، أقيم حلقة بحثية عن الصحافة الفنية في الفترة من ١٩٥٢ _١٩٧٣ ومناقشة الأبحاث الخاصة بالمشرف الناقد كمال رمزي.

والأبحاث التي تمت مناقشتها للباحثين أمنية عادل وضياء مصطفى ووائل سعيد وناهد صلاح وجاءت عناوينها كالآتي: 

  • "كيف تعاملت الصحف مع القطاع العام في السينما بين الدفاع والهجوم".
  • "الصحافة الفنية بين الخمسينات والسبعينات".
  • "الصحافة الفنية والسينما السياسي".
  • "الصحافة الفنية تأملات في كتابات مغايبة".

وناقش الأبحاث الناقد القدير كمال رمزي، وحضر الحلقة البحثية وشارك فيها دكتور ناجى فوزي، أستاذ السينما بأكاديمية الفنون، والكاتب الصحفي والناقد أشرف غريب.

وشجع الكتاب والنقاد، الباحثين، وأثنوا على أبحاثهم التى قاموا فيها بمجهود كبير، وأضافوا لهم بعض الملاحظات الهامة، كان لابد اضافتها في أبحاثهم، منها  أنواع الأفلام المذكورة، واضافة بعض أسماء النقاد الكبار مثل الكاتب والناقد سامي السلاموني، والتركيز أكثر على عناوين الأبحاث.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، وبرئاسة الناقد عصام زكريا  ويعد المهرجان واحدًا من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.

جانب من مهرجان الإسماعيلية الدولي
جانب من مهرجان الإسماعيلية الدولي
جانب من مهرجان الإسماعيلية الدولي
جانب من مهرجان الإسماعيلية الدولي
جانب من مهرجان الإسماعيلية الدولي
جانب من مهرجان الإسماعيلية الدولي
جانب من مهرجان الإسماعيلية الدولي
جانب من مهرجان الإسماعيلية الدولي
مهرجان الإسماعيلية مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية مهرجان الاسماعيلية الدولي الصحافة الفنية المهرجانات القومي للسينما

مواد متعلقة

مخرجة الفيلم التونسى "جوع": مأخوذ عن قصة قصيرة ولا يقيد الحريات

مناقشة فيلمى "شهاب" و"كنت أعتقد أننى سأصنع فيلمًا شاعريًا" بمهرجان الإسماعيلية

مخرج "الشتاء الأخير": وثقت رحلتي وسعيد بزيارتي الأولى لمصر

تسليم درع مهرجان الإسماعيلية الدولي لشيخ المصورين محمد بكر (صور)

المخرج الأمريكي ستيف جيمس: لست متأكدًا من تقديم فيلم عن غزة

سلوى محمد علي: "محمد العدل سبب دخولي التلفزيون".. والأخير يرد: "وش السعد"

سلوى محمد علي: "بحب الشعب السوداني وليهم مكانة خاصة في قلبي"

سلوى محمد علي تكشف كواليس تعاونها مع يسري نصر الله ومحمد خان

الأكثر قراءة

طيور اخترقت المحرك.. إلغاء رحلة لمصر للطيران على متنها 116 راكبًا

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

مقتل 7 محتجزين إسرائيليين فى غزة

«الداخلية» تكشف ملابسات واقعة انتحار طالبة جامعة العريش

بعد وفاة المطربة العالمية كات جانيس.. ما هو سرطان الساركوما؟

عاجل.. بعد صراع مع المرض.. وفاة الموسيقار حلمى بكر عن عمر ناهز 86 عاما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

ماجد حبته

عصر الهيدروجين الأخضر

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

محمد الفايدي

حصانة الاقتصاد

حسين دعسة

المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: وثقنا إطلاق الدبابات "الإسرائيلية" النار بكثافة تجاه المدنيين الفلسطينيين

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"هآرتس": مستوطنو إسرائيل أقاموا بؤرة جديدة بالقرب من الضفة الغربية

مظاهرة حاشدة فى صنعاء تنديدًا باستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة

جريمة ضد الإنسانية.. دول العالم تدين إسرائيل بسبب مجزرة دوار النابلسى بغزة