"الصحافة الفنية من الخمسينات إلى السبعينات".. حلقة بحثية بمهرجان الإسماعيلية

ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والوثائقية، أقيم حلقة بحثية عن الصحافة الفنية في الفترة من ١٩٥٢ _١٩٧٣ ومناقشة الأبحاث الخاصة بالمشرف الناقد كمال رمزي.

والأبحاث التي تمت مناقشتها للباحثين أمنية عادل وضياء مصطفى ووائل سعيد وناهد صلاح وجاءت عناوينها كالآتي:

"كيف تعاملت الصحف مع القطاع العام في السينما بين الدفاع والهجوم".

"الصحافة الفنية بين الخمسينات والسبعينات".

"الصحافة الفنية والسينما السياسي".

"الصحافة الفنية تأملات في كتابات مغايبة".

وناقش الأبحاث الناقد القدير كمال رمزي، وحضر الحلقة البحثية وشارك فيها دكتور ناجى فوزي، أستاذ السينما بأكاديمية الفنون، والكاتب الصحفي والناقد أشرف غريب.

وشجع الكتاب والنقاد، الباحثين، وأثنوا على أبحاثهم التى قاموا فيها بمجهود كبير، وأضافوا لهم بعض الملاحظات الهامة، كان لابد اضافتها في أبحاثهم، منها أنواع الأفلام المذكورة، واضافة بعض أسماء النقاد الكبار مثل الكاتب والناقد سامي السلاموني، والتركيز أكثر على عناوين الأبحاث.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، وبرئاسة الناقد عصام زكريا ويعد المهرجان واحدًا من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.

جانب من مهرجان الإسماعيلية الدولي

جانب من مهرجان الإسماعيلية الدولي

جانب من مهرجان الإسماعيلية الدولي