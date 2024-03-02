السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

يسرى نصر الله: كنت متخوفا من باسم سمرة قبل مشاركته بفيلم "صبيان وبنات"

يسري نصري الله من
يسري نصري الله من مهرجان الإسماعيلية

كشف المخرج يسري نصر الله عن كواليس فيلمه التسجيلي "صبيان وبنات"، الذي عرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية  والقصيرة في دورته 25.

 

وقال يسري نصر الله، في ندوته التي أقيمت على هامش فعاليات مهرجان الإسماعيلية، إن فكرة الفيلم كانت تشغله، لكنه كان ليس مستقرا على الأسرة المقرر تصويرها، مشيرًا إلى أن باسم سمرة عرض عليه تصوير الفيلم مع عائلته.

 

وأضاف: "كنت متخوفًا من الفنان باسم سمرة بشكل كبير، خاصة أن الفيلم التسجيلي لا بد أن يكون بشكل تلقائي وواقعي، ولكن الأمر الذي دفعه للموافقة على مشاركة باسم سمرة هو عمله كمدرس في أحد المدارس وأن أسرته من مدينة بلقاس وهي مدينة ريفية ولديه شبكة علاقات متعددة ستخدم العمل".

 

وقررت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورة الـ ٢٥ برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا عرض النسخة المرممة لفيلم صبيان وبنات لأول مرة بمصر.

 

يذكر أن العرض العالمي الأول لفيلم صبيان وبنات كان بمهرجان الإسماعيلية، ويسرد الفيلم الوثائقي حياة الشاب باسم سمرة وأصدقائه وعائلته ويناقش الفيلم قضايا تتعلق بالحب والحجاب.

المخرج يسري نصر الله عن كواليس فيلمه التسجيلي “صبيان وبنات المخرج يسري نصر الله صبيان وبنات مهرجان الإسماعيلية فيلم “صبيان وبنات باسم سمرة

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