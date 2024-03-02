السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

لأول مرة.. مهرجان الإسماعيلية يعرض النسخة المرممة لفيلم "صبيان وبنات"

فيلم صبيان وبنات
فيلم صبيان وبنات

يعرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورة الـ ٢٥ برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، النسخة المرممة لفيلم “صبيان وبنات” للمخرج يسري نصر الله لأول مرة بمصر، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية.

يذكر أن العرض العالمي الأول لفيلم صبيان وبنات كان بمهرجان الإسماعيلية، ويسرد الفيلم الوثائقي حياة الشاب باسم سمرة وأصدقائه وعائلته ويناقش الفيلم قضايا تتعلق بالحب والحجاب.

ويعقب عرض الفيلم ندوة مع المخرج يسري نصر الله تديرها الكاتبة الصحفية ناهد نصر، لمناقشة الفيلم مع الجمهور.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والقصيرة هو أحد أهم وأعرق المهرجانات في المنطقة العربية الداعم للسينما الوثائقية وصناعة الأفلام القصيرة ويحتفي في سنة 2024 بدورته الخامسة والعشرين ويترأسها الناقد السينمائي عصام زكريا.

 

مهرجان الاسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة مهرجان الإسماعيلية عصام زكريا فيلم صبيان وبنات يسري نصر الله

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