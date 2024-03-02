بدء ندوة المخرج يسرى نصر الله بمهرجان الإسماعيلية الدولى (صور)

بدأت منذ قليل ندوة المخرج يسري نصر الله ضمن فعاليات الدورة ٢٥ لـمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وذلك بعد عرض فيلمه القصير "صبيان وبنات".

ويعرض مهرجان الإسماعيلية في دورته الـ25 فيلم "صبيان وبنات" لأول مرة في مصر بعد ترميمه.

يذكر أن العرض العالمي الأول لفيلم صبيان وبنات كان بمهرجان الإسماعيلية، ويسرد الفيلم الوثائقي حياة الشاب باسم سمرة وأصدقائه وعائلته ويناقش الفيلم قضايا تتعلق بالحب والحجاب.



ومن المعروف أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، وبرئاسة الناقد عصام زكريا ويعد مهرجان الإسماعيلية واحدًا من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.

ندوة المخرج يسري نصر الله بمهرجان الإسماعيلية

ندوة المخرج يسري نصر الله بمهرجان الإسماعيلية