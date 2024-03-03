الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك اليوم

جريدة الدستور

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وتراجعت العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الإسترليني، في بداية تعاملات اليوم الأحد (بداية التعاملات الأسبوعية في البنوك العاملة بمصر).

استقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه

ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، "الأهلي المصري ومصر"، سجل سعر صرف الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.94 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية الموحدة تراجعا ما بين (4 - 10) قروش شراء وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجلت 33.20 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة سجل "اليورو" في البنك التجاري الدولي 33.31  جنيه للشراء و33.56 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

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التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم السبت 2-3-2024 في البنوك المصرية

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 3-3-2024 في مصر 

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 33.39 جنيه للشراء و33.54 جنيه للبيع.

كما سجل الجنية الإسترليني تراجعا ما بين (3 - 9) قروش شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجل 38.74 جنيه للشراء و39.06 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 38.87 جنيه للشراء و39.19 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 38.99 جنيه للشراء و39.16 جنيه للبيع.

وعربيًا.. سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 8.19 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 99.28 جنيه للشراء و100.23 جنيه للبيع.. وفقًا للبنك الأهلي.

 

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