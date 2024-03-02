التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم السبت 2-3-2024 في البنوك المصرية

تصدر البحث عن سعر الدولار اليوم السبت 2 مارس 2024 في البنوك المصرية، على محركات “جوجل” خلال الأيام القليلة الماضية بعد الانخفاض الكبير في سعر الدولار بالسوق السوداء (السوق الموازي)، ويعد الدولار من أكثر المؤثرات الاقتصادية التي تؤدي إلى تغير حركة أسعار السلع.

سعر الدولار اليوم السبت في البنك المركزي المصري

ننشر سعر الدولار اليوم السبت 2 مارس 2024 في التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث شهد سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

“الدستور” يقدم خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية والسلع والذهب على مدار تعاملات اليوم، وقد استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024 مقابل الجنيه المصري ليبلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر استقر اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024 خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

كما استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا:

سعر الدينار الكويتي بلغ 100.22 جنيه للشراء، 100.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو بلغ 33.30 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني بلغ 38.90 جنيه للشراء و39.05 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.