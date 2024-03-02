السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 2-3-2024 خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

تصدر البحث عن سعر الدولار اليوم السبت 2 مارس 2024 في البنوك المصرية، على محركات “جوجل” خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد الانخفاض الكبير في سعر الدولار بالسوق السوداء (السوق الموازي)، ويعد الدولار من أكثر المؤثرات الاقتصادية التي تؤدي إلى تغير حركة أسعار السلع.

سعر الدولار اليوم السبت في البنك المركزي المصري

ننشر سعر الدولار اليوم السبت 2 مارس 2024 في منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث شهد سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

“الدستور” يقدم خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية والسلع والذهب على مدار تعاملات اليوم، وقد استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024 مقابل الجنيه المصري ليبلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

txt

برلمانى يطالب بإجراءات عاجلة لاستغلال هبوط الدولار بالسوق الموازية

txt

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 2-3-2024 في البنوك

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر استقر اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024 خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

txt

سعر الذهب اليوم السبت 2-3-2024 فى مصر للبيع والشراء

txt

تراجع الأسعار.. سعر الحديد اليوم الجمعة 1- 3- 2024 في مصر

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

 استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا:

سعر الدينار الكويتي بلغ 100.22 جنيه للشراء، 100.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو بلغ 33.30 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني بلغ 38.90 جنيه للشراء و39.05 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا 

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 2-3-2024 في البنوك

سعر الدولار اليوم سعر الدولار الدولار البنك المركزي المصري البنك المركزي بنك مصر البنك الأهلي المصري

مواد متعلقة

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 2-3-2024 في البنوك

الأكثر قراءة

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

رويترز: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة بالقاهرة غدًا

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

5 قرارات من النيابة فى واقعة "وفاة طالبة العريش".. هل توجد شبهة جنائية؟

على طريقة رونالدو.. شبح الإيقاف يطارد حجازى فى الدورى السعودى

أسعار الذهب اليوم تبدء بالإنخفاض في مستهل التعاملات الصباحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

ماجد حبته

عصر الهيدروجين الأخضر

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير: إسرائيل تطلق موجة استعمار عاتية فى الضفة الغربية

فى اليوم الـ148 من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 9000 امرأة فى غزة منذ 7 أكتوبر