يراقب الملايين من المواطنين سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 2-3-2024 في البنوك المصرية من خلال لوحة التعاملات المالية، وذلك عقب توقيع صفقة شراكة مع الإمارات على تطوير مدينة رأس الحكمة وتوافر سيولة دولارية في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر السبت 2-3-2024

يعرض الدستور للقراء سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 2-3-2024 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة والذي يشهد استقرار ملحوظ خلال الأيام الماضية منذ توقيع صفقة رأس الحكمة وتوافر سيولة دولارية في البنوك حيث جاءت أسعار الصرف كما يلي:-

استقر الدولار الأمريكي في البنك العربي الأفريقي الدولي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في بنك المصرف المتحد إلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك الأهلي القطري الوطني نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

في بنك مصر سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في بنك أبوظبي الإسلامي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول وصل الدولار إلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB وصل الدولار الأمريكي إلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

في البنك الأهلي المصري وصل الدولار الأمريكي إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في أبو ظبي التجاري الدولي وصل الدولار الأمريكي إلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية يتداول الدولار الأمريكي بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك الاستثمار العربي بلغ الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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