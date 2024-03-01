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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 1-3-2024 فى مصر للبيع والشراء

الذهب
الذهب

واصل سعر الذهب اليوم تراجعه خلال تعاملات الجمعة، وبدأ في تسجيل تراجع متواصل مع توقيع صفقة رأس الحكمة، وتراجع الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – 25 جنيهًا، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الجمعة 1-3-2024 في مصر للبيع والشراء. 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

يختلف سعر الذهب في مصر بالمصنعية حسب نوع الذهب، فتبلغ مصنعية الذهب عيار 21 من 60 جنيهًا إلى 100 جنيه، كما تلجأ بعض محلات الصاغة إلى تحديد 6% مصنعية على جرام الذهب. 

وترتفع مصنعية الذهب عيار 18 لتصل إلى 14%.

أسعار الذهب اليوم تواصل الانخفاض في التعاملات المسائية

سعر الذهب اليوم الخميس 29-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

3342.75 جنيه للبيع.

3285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

3064.25 جنيه للبيع.

3012 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21

2925 جنيهًا للبيع.

2875 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18

2507.25 جنيه للبيع.

2464.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 14

1950 جنيهًا للبيع.

1916.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 12

1671.5 جنيه للبيع.

1642.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 9

1253.5 جنيه للبيع.

1232.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب العالمي اليوم ارتفاعًا ملحوظًا مع إعلان مقياس التضخم الرئيسي، مما زاد الآمال في خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في النصف الأول من العام.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.56% إلى مستوى 2054 دولار للأوقية، وصعدت العقود الفورية للذهب بنحو 0.55% إلى مستوى 2045 دولارًا للأوقية.

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