الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

الذهب
الذهب

سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-2-2024 في مصر للبيع والشراء من أهم الموضوعات التي يبحث عنها المصريون بصفة عامة في الأيام الأخيرة، بعد موجة الانخفاضات التي ضربت سعر المعدن الأصفر في الأيام الأخيرة، بعد تراجع سعر الدولار في السوق الموازية نتيجة لإعلان الدولة عن عدة مشروعات استثمارية ضخمة على رأسها مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات وما نجم عنه عن تدفق مليارات الدولارات والتي أنعشت بدورها الاقتصاد المصري.

 

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 28 فبراير 2024 

سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 ارتفاعا طفيفا، في أسواق الصاغة بمصر في بداية التعاملات الصباحية بالصاغة مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وزيادة الطلب على المعدن الأصفر محليًا. 

 

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 170 جنيهًا مقارنة بسعره في بداية التعاملات.

 

سعر الذهب بدون المصنعية اليوم الأربعاء  28-2-2024 

صرحت شعبة الذهب في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء 28 -4- 2024 بارتفاع متوسط أسعار الذهب في مصر إلى المستويات التالية:

سعر الذهب عيار 24

  • ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 3543 جنيهًا الآن، مقارنة بسعره البدائي الذي بلغ 3348 جنيهًا (الأسعار غير شاملة للمصنعية).

توقعات سعر الذهب 2024

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

هدوء حذر في الأسواق.. سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

سعر الذهب اليوم عيار 21:

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3100 جنيهًا، مقارنة بسعره البدائي الذي كان 2930 جنيهًا (الأسعار غير شاملة للمصنعية).

سعر الذهب عيار 18:

  • وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الآن إلى 2657 جنيهًا، مقارنة بسعره البدائي الذي بلغ 2511 جنيهًا (الأسعار غير شاملة للمصنعية).

 

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 28-2-2024 

سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا الآن إلى 24800 جنيه، مقارنة بسعره الذي بلغ 23440 جنيه في بداية التداولات (الأسعار غير شاملة للمصنعية).

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-2-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك

سعر الذهب اليوم عالميًا بالدولار

أسعار الذهب العالمية اليوم تصاعدت، حيث شهد الدولار الأمريكي نقصًا وارتفاع عوائد سندات الخزانة، بينما يتوقع المستثمرون قراءة مؤشرات رئيسية للتضخم وتعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

 

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.19% إلى 2034.49 دولارًا للأونصة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.27% إلى 2043.90 دولارًا للأوقية، في حين كان مؤشر الدولار (DXY) ضعيفًا وتراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مما يزيد من جاذبية السبائك للمشترين في الخارج.

 


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