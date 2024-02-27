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مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

الذهب
الذهب

مع زيادة الأفراح والمناسبات السعيدة يحرص المواطنون على معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث استقر سعر الذهب اليوم، في بداية التعاملات، عقب آخر انخفاض سجله أمس في نهاية التعاملات، إذ أن تراجع سعر الذهب اليوم عيار 21 وهو الأكثر تداولا بمبلغ 70 جنيها.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الثلاثاء، وفقا لآخر مستويات معلنة، وآخر تحديث، وفقا للشعبة العامة للذهب.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024

وصل سعر الذهب عيار 24، اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024، إلى 3348.5 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21، اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024، نحو 2930 جنيها.

سعر الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر الذهب عيار 18، اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024، نحو 2511.5 جنيه.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024، نحو مبلغ 23440 جنيها.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وعالميًا، استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 عند 2034 دولارا.

هبوط الذهب الأسبوع الماضي 

خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب في مصر بمقدار 435 جنيها للجرام بنسبة انخفاض 12%، حيث افتتح تداولات الأسبوع عند 3635 جنيها للجرام وأغلق عند 3200 جنيه للجرام الأسبوع المنقضي.
 

توقعات سعر الذهب 2024

قرار عاجل لتجار الذهب وشروط مزاولة تجارة الذهب والمعادن


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تم الإعلان يوم الجمعة عن تفاصيل صفقة استثمار عقاري في رأس الحكمة بين مصر والامارات والتي تصل إجمالي استثماراتها إلى 35 مليار دولار، ستحصل مصر على 15 مليار خلال فترة أسبوعين مقسمين إلى 10 مليار دولار سيولة نقدية تحول من خارج مصر، و5 مليار دولار تنازل عن جزء من ودائع الامارات في البنك المركزي المصري.

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