"التموين": اليوم فتح باب التسجيل لتجار الذهب فى مصلحة الدمغة

استجابت مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لمطالب الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، من أجل التيسير على التجار إمكانية التسجيل بالمصلحة كشرط لمزاولة المهنة، بعدما قرر وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، فتح باب التسجيل للتجار بالمصلحة في المحافظات بداية من اليوم، وعدم اقتصار التسجيل على المكاتب الرئيسية بالجمالية ومدينة العبور.

مزاولة مهنة تجارة الذهب

وقالت وزارة التموين إن مكاتب مصلحة الدمغة والموازين بالإسكندرية وقنا ودمنهور ستتلقى طلبات تسجيل التجار واستخراج تصريح مزاولة المهنة طبقًا للقرار الوزاري رقم 149 لسنة 2023، الخاص بضرورة التسجيل بالمصلحة لمزاولة مهنة تجارة الذهب، والذي يحظر علي أي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال التجارة أو التصدير أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، كما يشترط للتسجيل وجود سجل تجاري وبطاقة ضريبية وبيان للمقر المعد لهذا النشاط.

وأكد المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، أن هذه الخطوة هي خطوة جديدة في إطار التعاون المثمر بين الشعبة ووزارة التموين ومصلحة دمغ المصوغات، متوجهًا باسم أعضاء مجلس إدارة الشعبة بخالص الشكر للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات، على التفهم وسرعة إصدار القرار.

وقال المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس الشعبة، إن القرار يعد تسهيلًا كبيرًا على التجار بجميع المحافظات لإنهاء التسجيل دون عناء السفر لمحافظة القاهرة لإنهاء تلك الإجراءات، لافتًا إلى دعم وزارة التموين المستمر لكافة الجهود المخلصة لضبط وتطوير المنظومة التجارية لجميع السلع.