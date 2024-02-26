هدوء حذر في الأسواق.. سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

ما زال سعر الذهب في مصر خاصة عيار 21 يشهد انخفاضه الذي بدأه منذ إعلان صفقة مشروع رأس الحكمة بين مصر والأمارات يوم الجمعة الماضية دون مؤشرات للارتفاع من جديد خلال الفترة الحالية.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

نرصد في التقرير التالي أخر تحديث وصل إليه سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 باعتباره الأكثر بحثًا وتداولًا في السوق المصري بين المقبلين على الشراء.

سعر الذهب في مصر

اخر ما وصل إليه سعر الذهب عيار 21 للبيع كان 2،850 جنيه أما بالنسبة للشراء فبلغ 3،000 جنيه

سعر الذهب عيار 24 بلغ قيمته للبيع 3،257 جنيه اما للشراء بلغ 3،429 جنيه

سعر الذهب عيار 22 بلغ قيمته للبيع 2،986 جنيه اما للشراء بلغ 3،143 جنيه

سعر الذهب عيار 18 بلغ قيمته للبيع 2،443 جنيه اما للشراء بلغ 2،571 جنيه

سعر الذهب للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 14 بلغ قيمته للبيع 1،900 جنيه اما للشراء بلغ 2،000 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 بلغ قيمته للبيع 1،629 جنيه اما للشراء بلغ 1،714 جنيه.

سعر الجنيه الذهب بلغ قيمته للبيع 22،800 جنيه اما للشراء بلغ 24،000 جنيه.

سعر الكيلو بلغ قيمته للبيع 3،257،143 جنيه اما للشراء بلغ 3،428،571 جنيه.

سعر الذهب العالمي بالدولار

أخر سعر استقر عليه الذهب العالمي بالاونصة بلغ 2037 دولار أمريكي وما يعادل بالجنيه المصري 101،297 جنيه.

اما للشراء فقد بلغ 2036 دولار أمريكي وهو ما يعادل بالجنيه المصري 106،629 جنيه.

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سعر الذهب بالمصنعية 2024

سعر الذهب بالمصنعية لعيار 18 تبدأ من 100 جنيه وقد تصل إلى 160 جنيه وفق محل الصاغة وقد تصل إلى نسب أعلى في بعض المحلات.

سعر الذهب بالمصنعية عيار 21 تبدأ من 60 جنيه وقد تصل إلى 120 جنيه وفق محل الصاغة

سعر الذهب بالمصنعية لعيار 24 تقل عن القيم السابقة وتتحدد وفق محل الصاغة حسب طبيعة المشغولات الذهبية.