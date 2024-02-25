سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

شهد سعر الذهب انخفاضات هائلة في قيمتها منذ الجمعة الماضية بعد توقيع صفقة رأس الحكمة الاستثمارية بالشراكة بين مصر والامارات وما ترتب عليه من توفير 35 مليار دولار للاقتصاد المصري ليمثل انتعاش اقتصادي قوي قادم.



ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصري والدولار بعد الانخفاض الهائل الذي شهده رغم التذبذب في الأسعار مابين الانخفاض والارتفاع لعدة جنيهات ما زالت لم تصل للقيمة المرتفعة السابقة قبل الصفقة الأضخم في تاريخ مصر.



سعر الذهب اليوم في مصر



سعر الذهب عيار 24

3514.25 جنيه للبيع

3400 جنيه للشراء

بارتفاع جديد قدره 28.5 جنيه



سعر الذهب عيار 22

3221.5 جنيه للبيع

3116.75 جنيه للشراء

بارتفاع جديد قدره 26.25 جنيه



سعر الذهب عيار 21

3075 جنيه للبيع

2975 جنيه للشراء

بارتفاع جديد في معاملات اليوم قدره 25 جنيه



سعر الذهب عيار 18

2635.75 جنيه للبيع

2550 جنيه للشراء

بارتفاع جديد في معاملات اليوم قدره 21.5 جنيه

سعر الذهب للبيع والشراء



سعر الذهب عيار 14

2050 جنيه للبيع

1983.25 جنيه للشراء

بارتفاع جديد في معاملات اليوم قدره 16.75 جنيه



سعر الذهب عيار 12

1757.25 جنيه للبيع

1700 جنيه للشراء

بارتفاع جديد في معاملات اليوم قدره 14.25 جنيه



سعر الذهب عيار 9

1317.75 جنيه للبيع

1275 جنيه للشراء

بارتفاع جديد قدره 10.75 جنيه



سعر جنيه ذهب

24600 جنيه للبيع

23800 جنيه للشراء

بارتفاع جديد قدره 200

سعر الذهب بالمصنعية

سعر مصنعية الذهب يتم تحديدها وفق عيار الذهب اولا مصنعية عيار ١٨ تكون أعلى من مصنعية الذهب عيار ٢١، وتبدأ المصنعية من ٦٠ جنيه وتصل إلى ٣٠٠ جنيه.

ويتم حساب مصنعية الذهب بالنسبة المئوية في عدد من المحافظات خاصة الصعيد والأرياف وتبدأ من ٦%.



سعر الذهب بالدولار

رغم الانخفاض الذي شهده سعر الذهب على المستوى المحلي الا أنه ارتفع في مستوياته العالمية حيث بلغ سعر أونصة

2037 دولار أمريكي بيع

2036 دولار أمريكي شراء.



سعر الذهب في السعودية



سعر جرام الذهب عيار 24

245.52 ريال سعودي 65.47 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 22

225.06 ريال سعودي 60.02 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 21

214.83 ريال سعودي 57.29 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 18

184.14 ريال سعودي 49.10 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 14

143.22 ريال سعودي 38.19 دولار أمريكي

سعر أونصة الذهب للبيع

7،636.46 ريال سعودي 2،036.39 دولار أمريكي

سعر أونصة الذهب للشراء

7،640.21 ريال سعودي 2،037.39 دولار أمريكي