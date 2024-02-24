السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسعار الذهب اليوم السبت 24 فبراير 2024 عقب مشروع رأس الحكمة

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

يتسأل الملايين من المصريين عن أسعار الذهب اليوم السبت 24 فبراير 2024 والتي تشهد تراجعات حادة نتيجة التدفقات الدولارية التي ستصل مصر خلال شهري مارس وأبريل 2024 وقيمتها 35 مليار دولار حصيلة الإعلان عن توقيع أكبر صفقة استثمارية مباشرة بين مصر والإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة مما يتسبب في انهيار السوق الموازي.

أسعار الذهب اليوم السبت 24 فبراير 2024 

تراجعات حادة في أسعار الذهب اليوم السبت 24 فبراير 2024 خلال الساعات الماضية بقيمة تتجاوز الـ 400 جنيه في الجرام الواحد وذلك نتيجة تراجع الدولار في السوق الموازي من 63 إلى 55 جنيه عقب توقيع صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات.

وجاءت الأسعارفي محلات الصاغة المصرية بدون مصنعية كما يلي:-

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 في الصاغة 

  • البيع 3714.25 جنيه.
  • الشراء 3600 جنيه.
  • بمعدل هبوط 11.5 نقطة.

 

سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 في الصاغة 

  • البيع 3404.75 جنيه.
  • الشراء 3300 جنيه.
  • بمعدل هبوط 10.5 نقطة.

سعر الذهب اليوم الجمعة 23-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

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سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 في الصاغة 

  • البيع 3250 جنيه.
  • الشراء 3150 جنيه.
  • بمعدل هبوط 10 نقطة.

 

سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 في الصاغة 

  • البيع 2785.75 جنيه.
  • الشراء 2700 جنيه.
  • بمعدل هبوط 8.5 نقطة.

 

سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 في الصاغة 

  • البيع 2166.75 جنيه.
  • الشراء 2100 جنيه.
  • بمعدل هبوط 6.75 نقطة.

 

سجل سعر جنيه الذهب في الصاغة 

  • البيع 26000 جنيه.
  • الشراء 25200 جنيه.
  • بمعدل هبوط 80 نقطة.

 

سجل سعر أونصة الذهب في الصاغة 

  • البيع 2037$.
  • الشراء 2036$.
  • بمعدل هبوط 2 نقطة.

الذهب يتراجع.. والدولار الموازى يفقد 10 جنيهات

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بالجنيه

 

أسعار سبائك الذهب في مصر حاليا 

سجلت أسعار سبائك الذهب في الصاغة المصرية كما يلي:-

  • سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام سجلت نحو 18564 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام سجلت نحو 37117 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام سجلت نحو 74194 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب (الأونصة) وزن 31.1 جرام سجلت نحو 115310 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام سجلت نحو 185286 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام سجلت نحو 370471 جنيه.

 

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