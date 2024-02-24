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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم فى مصر السبت 24-2-2024 فى البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

يتصدر سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 24-2-2024 في البنوك كافة محركات البحث وذلك عقب توقيع صفقة شراكة مصرية إماراتية في مشروع رأس الحكمة والذي يوفر سيولة دولارية في البنوك المصرية خلال الأيام المقبلة مما يتسبب في تلاشي السوق الموازي واستقرار أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم في مصر السبت 24-2-2024 في البنوك

يقدم الدستور للقراء سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 24-2-2024 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية وذلك عقب توقيع صفقة رأس الحكمة والتي توفر سيولة دولارية نحو 35 مليار دولار خلال شهرين مما يساعد على استقرار أسعار العملة وجاءت أسعار الصرف كما يلي:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بلغت قيمة العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

استقر الدولار في المصرف المتحد عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 23-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

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كم سعر الدولار اليوم الخميس 22-2-2024 والعملات الأجنبية في مصر منتصف التعاملات؟

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

في بنك مصر سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية يتداول الدولار الأمريكي بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك العربي الأفريقي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

يتداول البنك الأهلي المصري الدولار الأمريكي بنحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بلغ الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بلغ الدولار الأمريكي في المصرف المتحد  بنحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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