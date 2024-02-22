الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"شعبة الذهب": الوقت مناسب الآن لشراء الذهب ونتوقع انخفاضات جديدة بالأسعار

الذهب
الذهب

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، إن الفترة الأخيرة هناك استقرار في أسعار الذهب في السوق، مشيرا إلى أنه ينصح المواطنين لشراء الذهب في هذا الوقت، خاصة أن أسعار الذهب في الوقت الحالي جيدة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الفترة المقبلة يتوقع استمرار انخفاض الذهب، خاصة مع أننا في فترة المدارس، ورمضان على الأبواب، والمواطن في هذه الفترة أولوياته مختلفة، ولا يتجه لشراء الذهب.

وتابع: "لو حد عاوز يشتري، فالوقت مناسب دلوقتى للشراء، والغريب أن المواطن بيروح يشتري والذهب سعره عالي ولما ينخفض لا يقبل على الشراء.. وعشان كده احنا بننصح المواطن يروح يشتري لما الأسعار تقل، ولا يقبل على الشراء والذهب مرتفع".

ولفت إلى أن أسعار الذهب كانت وصلت لـ4000 جنيه، منوها أن الآن الأسعار منخفضة وسعر الجرام انخفض لأقل من 3500 جنيه، متابعًا: "نعيش فترة من الاستقرار".

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