سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 23-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

استقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة في مصر مع توقف حركة التداولات مع الراحة الأسبوعية التي يحصل عليها البنوك يومي الجمعة والسبت، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 23-2-2024 مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، بينما تراجع أمام اليورو، وجاء سعر الريال السعودي مقابل العملات كالتالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

3.7506 ريال سعودي

اليورو مقابل الريال السعودي:

4.0562 ريال سعودي

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي:

4.7424 ريال سعودي

الين الياباني مقابل الريال السعودي:

0.0249 ريال سعودي

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي:

4.2545 ريال سعودي

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي:

0.5223 ريال سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنك سعر الشراء سعر البيع سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه 8.24 جنيه سعر الريال السعودي بنك القاهرة 8.19 جنيه 8.25 جنيه سعر الريال السعودي بنك مصر 8.20 جنيه 8.24 جنيه سعر الريال السعودي البنك التجاري الدولي 8.19 جنيه 8.25 جنيه سعر الريال السعودي مصرف أبو ظبي الإسلامي 8.24 جنيه 8.26 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

البنك سعر الشراء سعر البيع سعر الريال السعودي بنك قناة السويس 8.19 جنيه 8.26 جنيه سعر الريال السعودي بنك الإسكندرية 8.21 جنيه 8.25 جنيه سعر الريال السعودي بنك قطر الوطني 8.14 جنيه 8.25 جنيه سعر الريال السعودي بنك فيصل الإسلامي 8.20 جنيه 8.25 جنيه سعر الريال السعودي بنك الاستثمار العربي 8.20 جنيه 8.25 جنيه