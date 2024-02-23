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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 23-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودي
الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة في مصر مع توقف حركة التداولات مع الراحة الأسبوعية التي يحصل عليها البنوك يومي الجمعة والسبت، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 23-2-2024 مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، بينما تراجع أمام اليورو، وجاء سعر الريال السعودي مقابل العملات كالتالي: 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

3.7506 ريال سعودي

اليورو مقابل الريال السعودي: 

4.0562 ريال سعودي 

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي:

4.7424 ريال سعودي

الين الياباني مقابل الريال السعودي:

0.0249 ريال سعودي 

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي:

4.2545 ريال سعودي

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي: 

0.5223 ريال سعودي

كم سعر الدولار اليوم الخميس 22-2-2024 والعملات الأجنبية في مصر منتصف التعاملات؟

سعر الذهب اليوم الخميس 22-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنكسعر الشراءسعر البيع
سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه8.24 جنيه
سعر الريال السعودي بنك القاهرة8.19 جنيه8.25 جنيه
سعر الريال السعودي بنك مصر8.20 جنيه8.24 جنيه
سعر الريال السعودي البنك التجاري الدولي8.19 جنيه8.25 جنيه
سعر الريال السعودي مصرف أبو ظبي الإسلامي8.24 جنيه8.26 جنيه

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

 

البنكسعر الشراءسعر البيع
سعر الريال السعودي بنك قناة السويس8.19 جنيه8.26 جنيه
سعر الريال السعودي بنك الإسكندرية8.21 جنيه8.25 جنيه
سعر الريال السعودي بنك قطر الوطني8.14 جنيه8.25 جنيه
سعر الريال السعودي بنك فيصل الإسلامي8.20 جنيه8.25 جنيه
سعر الريال السعودي بنك الاستثمار العربي8.20 جنيه8.25 جنيه

 

 

 

 

 

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