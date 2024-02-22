الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كم سعر الدولار اليوم الخميس 22-2-2024 والعملات الأجنبية في مصر منتصف التعاملات؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الخميس

ارتفع البحث عن سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، محركات بحث جوجل، حيث يعد سعر الدولار من أكثر المؤثرات الاقتصادية التي تؤدي إلى تغير حركة أسعار السلع في الأسواق في مختلف دول العالم.

كم سعر الدولار اليوم الخميس؟

ننشر سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024 في منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات، حيث شهد سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

«الدستور» يقدم خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية والسلع والذهب على مدار تعاملات اليوم، وقد استقر سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري ليبلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر استقر اليوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024 خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية التعاملات بالبنوك اليوم الأربعاء

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024 شهدت خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا على محركات جوجل:

  • سعر الدينار الكويتي بلغ 100.22 جنيه للشراء، 100.57 جنيه للبيع.
  • سعر اليورو بلغ 33.30 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.
  • سعر الجنيه الإسترليني بلغ 38.90 جنيه للشراء و39.05 جنيه للبيع.
  • سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.
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