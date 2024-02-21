الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية التعاملات بالبنوك اليوم الأربعاء

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية.
وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر".. استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم


وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية (اليورو) ارتفاعا ما بين 11 - 13 قرشا في الشراء والبيع في بداية تعاملاتها بالبنوك.


ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.22 جنيه للشراء و33.37 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.33 جنيه للشراء، و33.49 جنيه للبيع.


وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.28 جنيه للشراء، و33.43 جنيه للبيع.

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم


كما شهد الجنيه الاسترليني ارتفاعا ما بين 12 - 10 قروش في الشراء والبيع في بداية التعاملات بالبنوك.


ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.80 جنيه للشراء و38.87 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.93 جنيه للشراء، 39.11 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.81 جنيه للشراء 38.97 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.32 جنيه للشراء و100.23 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي.

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