الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

برنامج الأغذية العالمى يعلق إرسال المساعدات الإنسانية لشمال غزة

برنامج الأغذية العالمي
برنامج الأغذية العالمي

قرر  برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تعليق تسليم المساعدات الغذائية إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة بسبب الظروف غير الآمنة، متعهدًا بالعودة عندما يصبح الوضع آمنًا.

وذكرت منظمة الغذاء التابعة للأمم المتحدة في بيان على موقعها الرسمي أنها قررت تعليق تسليم المساعدات الغذائية المنقذة للحياة إلى شمال غزة مؤقتًا إلى حين توافر الظروف التي تسمح بالتوزيع الآمن.

وأكددت المنظمة في بيانها على أنه لم يتم اتخاذ قرار بوقف تسليم المساعدات إلى شمال قطاع غزة باستخفاف، كما قالت على موقعها الرسمي في نصه: "لأننا نعلم أنه يعني أن الوضع هناك سوف يتدهور أكثر وأن المزيد من الناس يواجهون خطر الموت من الجوع".

وتابعت أن برنامج الأغذية العالمي ملتزم بشدة بالوصول بشكل عاجل إلى الأشخاص الذين يحتاجون مساعدة في جميع أنحاء غزة، ولكن يجب ضمان السلامة والأمن اللازمين لتقديم المساعدات الغذائية وللأشخاص الذين يتلقونها.

كما أضافت المنظمة بأنها استأنفت عمليات تسليم المساعدات الأحد الماضي جنوب غزة بعد توقف دام ثلاثة أسابيع في أعقاب الغارة التي استهدفت شاحنة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وذلك بسبب عدم وجود نظام فاعل للإخطارات الإنسانية.

وأشارت الى أن الخطة تتمثل في إرسال 10 شاحنات محملة بالأغذية لمدة سبعة أيام متتالية، للمساعدة في وقف موجة الجوع، والبدء في بناء الثقة في المجتمعات المحلية بأنه سيكون هناك ما يكفي من الغذاء للجميع.

وكان مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، قد صرح في وقت سابق اليوم بأن الحصار الإسرائيلي ما زال مطبقًا على القطاع ما قلل حجم المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن مئات الآلاف من الفلسطينيين بشمال قطاع غزة يعانون نقصًا حادًا في الغذاء، كما هو الحال مع مئات الأطفال ممن يعانون سوء التغذية الحاد جراء نقص المواد الغذائية.

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