الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تقرير دولى: ثلث الأغذية فى منطقة الشرق الأدنى يتم فقدها كل عام

فاو
فاو

أوضحت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" أن التقديرات تشير إلى أن حوالي ثلث الأغذية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا يتم فقدها أو هدرها كل عام على المستوى الإقليمي خلال مرحلة الحصاد أو الصيد أو الذبح وصولًا إلى الاستهلاك، أي حوالي 30% من الحبوب و55% من الفواكه، والخضروات و30% من الجذور والدرنات و20% من اللحوم ومنتجات الألبان، و30% من الأسماك والمأكولات البحرية.

وفيما يتعلق ببلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، لم يتم بعد جمع بيانات كمية حول الفاقد والمهدر من الأغذية، وإتاحتها بشكل منهجي، ويقتصر البحث بشكل عام على التحليلات النوعية أو دراسات الحالة أو التقديرات المعلنة في عدد قليل من الدول، وسلاسل القيمة، وقد ساعد ذلك في توجيه تدخلات المشروع، ولكنه لا يرقى إلى مستوى البيانات الموثوقة والشاملة المطلوبة لصنع القرار أو لاستكشاف جوانب مختلفة من الفاقد والمهدر من الأغذية، والتي ترتبط بأهداف السياسة البيئية، والاجتماعية والاقتصادية الأوسع نطاقًا.

"الزراعة" و"فاو" يصدران عددا من النشرات والمصلقات الإرشادية

وأضاف تقرير صادر عن "فاو" أن اعتماد الحكومات لجدول أعمال 2030، والهدف رقم 12.3 من أهداف التنمية المستدامة: "خفض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة والمستهلكين بمقدار النصف والحد من خسائر الأغذية في مراحل الإنتاج، وعلى طول سلاسل الإمداد، بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد بحلول عام 2030- يعكس الاعتراف بالحاجة إلى معالجة فقد الأغذية وهدرها في سياق أولويات النظم الزراعية والغذائية المستدامة". 

وتعد منظمة الأغذية والزراعة هي الجهة الراعية لمؤشر رقم 12.3.1 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 12.3.1- مؤشر الفاقد من الأغذية- الذي يركز على قياس الخسائر التي تحدث من مرحلة الإنتاج حتى مرحلة البيع بالتجزئة، ولكن دون تضمينها. 

ويعتبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو الجهة الراعية لمؤشر رقم 12.3.2- مؤشر المهدر من الأغذية- الذي يشمل قياس هدر الطعام على مستويات البيع بالتجزئة، والاستهلاك، وقد وضع كلا المؤشرين عند قراءتهما معًا لدعم الرصد، والإبلاغ عن التقدم المحرز فيما يتعلق بتحقيق الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية في البلدان.

منظمة الأغذية فاو مرحلة الحصاد المستوى الإقليمي سلاسل القيمة

مواد متعلقة

وفد "فاو" يتفقد مصنع الأخشاب وأرض ثلاجة حفظ التمور بإدكو في البحيرة

الأكثر قراءة

طلب المساواة بـ"زيزو".. نكشف شروط محمد الشناوى لتجديد عقده مع الأهلى

عاجل.. مصر تشارك برأى استشارى لدى "العدل الدولية" حول سياسات إسرائيل منذ 1967

محمود الخطيب يزور الزمالك غدًا.. عهد جديد للعلاقات الطيبة

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

أسباب قرار لجنة تخطيط الأهلى بإحالة ملف التجديد لـ"السولية" إلى كولر

سقوط رجل أعمال وسائق يتبادلان الدولارات بالطريق الصحراوى بالشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين