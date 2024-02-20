الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أول تعليق من السعودية على "فيتو" وقف إطلاق النار فى غزة

السعودية
السعودية

أعربت السعودية عن أسفها جرّاء نقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والذي تقدّمت به الجزائر في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية أن هناك حاجة أكثر من أي وقتٍ مضى إلى إصلاح مجلس الأمن، للاضطلاع بمسئولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير.

وحذرت الوزارة، في بيانها، من تفاقم الوضع الإنساني في  قطاع غزة ومحيطها، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا تخدم أي جهود تدعو إلى الحوار والحل السلمي للقضية الفلسطينية وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.

المملكة العربية السعودية الوقف الفوري اطلاق النار قطاع غزة الجزائر الدول العربية

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