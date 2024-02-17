وقفة أمام السفارة الفرنسية في تونس للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار بغزة

تجمع عشرات التونسيين، اليوم السبت، أمام مقر السفارة الفرنسية في العاصمة تونس؛ للتنديد بالحرب التي تشنها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة والمطالبة بوقف فوري لاطلاق النار.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني انطلقت من ساحة الشهيد حلمي المناعي بباب الخضراء حتى مقر السفارة الفرنسية، بدعوة من تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس، المكونة من حوالي 26 حزبا سياسيا وجمعية ومنظمة نقابية.

وندد المتظاهرون بموقف "الدول الكبرى" من هذه الحرب، رافعين شعارات تؤكد دعمهم "اللا مشروط" للشعب الفلسطيني وللفصائل الفلسطينية، وذلك بعد مرور 135 يوما من الصمود في وجه العدوان الإسرائيلي "الغاشم".