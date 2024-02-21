"الجارديان": واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة على موسكو بعد وفاة نافالنى

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على إعلان الإدارة الأمريكية اعتزامها فرض عقوبات جديدة على روسيا في أعقاب وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في أحد السجون الروسية منذ عدة أيام.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، من البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا يوم الجمعة المقبل تزامنًا مع حلول الذكرى الثانية للحرب بين القوات الروسية والأوكرانية، والتي بدأت بعد قيام روسيا بشن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، إلا أن بايدن لم يذكر المزيد من التفاصيل حول طبيعة تلك العقوبات، واكتفى بالقول إنها تأتي في أعقاب وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

ويلفت المقال في هذا السياق إلى أن الولايات المتحدة والعديد من دول العالم أعربوا عن غضبهم بعد وفاة المعارض الروسي يوم الجمعة الماضي، موضحًا أن والدة المعارض الروسي ليودميلا نافالني ناشدت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السماح لها بالحصول على جثة ابنها حتى تتمكن من دفنه على النحو اللائق.

العقوبات سوف تُحمل روسيا مسئولية وفاة نافالني

ويشير المقال إلى تصريحات جون كيربي المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض أمس الثلاثاء، والتي يوضح فيها أن العقوبات سوف تُحمل روسيا مسئولية وفاة نافالني إلى جانب مسئوليتها كذلك فيما يخص عواقب الحرب الحالية في أوكرانيا.

ويضيف المقال أن المتحدث الرسمي لم يذكر كذلك طبيعة تلك العقوبات ونطاقها، موضحًا أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على معلومات كاملة من الجانب الروسي حول وفاة المعارض الروسي نافالني، وأشار كيربي في الوقت نفسه إلى أن السفارة الأمريكية في موسكو حاولت الحصول على المزيد من التفاصيل حول وفاة نافالني إلا أنها لم تتمكن من ذلك.

ويضيف المقال في الختام أن الولايات المتحدة قامت بالفعل بفرض العديد من العقوبات على روسيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير عام 2022.