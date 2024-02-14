الجارديان: زيارة نادرة لأردوغان في مصر مع استمرار المحادثات الهدنة في غزة

دخلت المفاوضات التي تضم عدة دول ووفود رفيعة المستوى بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يومها الثاني في القاهرة، في الوقت الذي يكافح فيه الوسطاء لإحرازتقدم في مواجهة الهجوم الإسرائيلي الذي تهدد به رفح، آخر مكان قريب من الأراضي الفلسطينية.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية يقوم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بزيارة نادرة الى مصر مع استمرار المحادثات بشأن اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، وسط توقعات بوصول ممثلو حركة حماس الفلسطينية إلى القاهرة اليوم الأربعاء.

زيارة تاريخية بعد عقود من التوترات

المفاوضات في القاهرة

جاء ذلك بعدما اتخذت إسرائيل يوم الثلاثاء قرارًا في اللحظة الأخيرة بإرسال وفد برئاسة رؤساء المخابرات، ديفيد بارنيا من الموساد ورونين بار من الشاباك، والذي التقى بوسطاء أمريكيين ومصريين وقطريين.

وانضم مدير وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، إلى مدير المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في يوم من المحادثات التي وصفها المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، بأنها كانت "بناءة". على الرغم من أن الهيئة العامة للاستعلامات في مصر قالت إنها انتهت دون تحقيق أي تقدم كبير.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الجولة من المفاوضات، التي تهدف إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار وتبادل المزيد من الرهائن والأسرى بعد هدنة ناجحة استمرت أسبوعًا في نهاية نوفمبر، حتى يوم الجمعة.

وهناك خوف ملموس في جميع أنحاء المنطقة من أن الوقت ينفد للتوسط في هدنة من شأنها أن توفر الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها لسكان المنطقة المحاصرة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وإعادة ما يقدر بنحو 130 رهينة إسرائيلية ما زالوا في أسر حماس إلى أحبائهم، ومنع إطلاق سراحهم. الحرب من التصعيد إلى صراع أوسع.

كما حث رئيس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، محمود عباس، يوم الأربعاء، حماس على الموافقة على صفقة بسرعة لتجنب “عواقب وخيمة”.

لقد أدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 28 ألف شخص، وتشريد أكثر من 85% من السكان، وتحويل أكثر من نصف البنية التحتية في غزة إلى أنقاض. ووفقا للأمم المتحدة، فإن 10% من الأطفال دون سن الخامسة تظهر عليهم الآن علامات سوء التغذية الحاد.