الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجارديان: بايدن ابتعد عن نتنياهو.. والأخير يائس من حرب غزة

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

أكد تقرير لـ"الجارديان"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ يبتعد عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب تعنت الأخير في ملف حرب غزة.

حرب غزة تفرق بين بايدن ونتنياهو

وتابع ان بايدن بدأ يبتعد بالفعل عن نتنياهو بينما يفشل رئيس الوزراء الإسرائيلي في الاستجابة للولايات المتحدة بشأن غزة.

وأكد أنه بعد عملية طوفان الأقصى ضد  إسرائيل في السابع من أكتوبر، استحضر بايدن التزامه الطويل تجاه إسرائيل من خلال تقديم الدعم الكامل لحق حكومتها في الدفاع عن نفسها. 

وقالت الجارديان “كان من المفترض أن يأتي احتضان بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي مع تفاهم - شفهيًا أو غير معلن - مفاده أن نتنياهو سيستجيب لنصيحة الولايات المتحدة، وسيظهر ضبط النفس ويخفف الأزمة الإنسانية في غزة، ولكن مع مرور الأشهر وتزايد عدد القتلى، أصبح الأمر بمثابة حالة عطاء وعدم أخذ بالنصائح والتوجيهات”. 

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نتنياهو يائس بسبب حرب غزة

وقال آرون ديفيد ميلر، المحلل السابق في وزارة الخارجية والمفاوض والمستشار في قضايا الشرق الأوسط والذي عمل في عدة إدارات: “نحن لا نتعامل مع بنيامين نتنياهو القديم”.

وتابع “إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يتجنب المخاطرة سيأخذ خطوة إلى الوراء، وخطوة إلى الأمام، وخطوة إلى الجانب ولكننا الان نحن نتعامل مع تجسيد مختلف، إنه يائس تقريبًا للحفاظ على ائتلافه ويعطيه الأولوية  قبل كل شيء حتى مع المخاطرة بإثارة الشكوك وعدم الثقة وغضب الرئيس الأمريكي". 

ويعرف بايدن “81 عاما” ونتنياهو “74 عاما” بعضهما البعض منذ ما يقرب من أربعة عقود، منذ الأيام التي خدم فيها الأول في مجلس الشيوخ وعمل الأخير في السفارة الإسرائيلية في واشنطن. 

 

​جو بايدن نتنياهو الرئيس الامريكي بنيامين نتنياهو حرب غزة بايدن ونتنياهو

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