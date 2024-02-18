الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأحد  وبداية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

لجنة من خبراء الضرائب واتحاد الغرف لتحديد نسب فروق أسعار تدبير العملة

 

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سعر الدولار اليوم الأحد 18-2-2024 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

أسعار العملة الأوروبية 

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعًا ما بين 3 - 16 قرشًا شراء وبيعًا في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية. 

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.00 جنيهًا للشراء و33.27 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.11 جنيه للشراء، و33.39 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.08 جنيه للشراء، 33.24 جنيه للبيع.

في حين شهد الجنيه الإسترليني تباينًا في الشراء والبيع في بداية التعاملات بالبنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.59 جنيه للشراء و38.94 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.72 جنيه للشراء، 39.07 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.67 جنيه للشراء 38.86 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.21 جنيه للشراء و100.16 جنيه للبيع.. وفقًا للبنك الأهلي.

أسعار صرف الدولار الجنيه المصري صرف الدولار الدولار العملة الأوروبية

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سعر الدولار اليوم الأحد 18-2-2024 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

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