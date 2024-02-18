الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 18-2-2024 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

الدولار
الدولار

يشهد سعر الدولار استقرارا رسميا أمام الجنيه المصري في معاملاته المتداولة في البنوك المصرية والأجنبية بعد مرور أسبوعين على قرار البنك المركزي المصري برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%.

نرصد في السطور التالية سعر الدولار اليوم الأحد 18 فبراير 2024 أمام الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر  

في معاملات البنك المركزي المصري استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.8414 جنيه للشراء  و30.9386 جنيه للبيع.

وفي معاملات بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك الاهلي المصري 

في معاملات  البنك الأهلي المصري استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند  30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في معاملات بنك التعمير والإسكان استقر عند  30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر  

في معاملات بنك مصر استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

سعر الدولار في معاملات البنك التجاري الدولي cib استقر عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم  

دولار أمريكى
30.8272 جنيه للشراء 
30.9586 جنيه للبيع 

يورو 
33.0899 جنيه للشراء 
33.2433 جنيه للبيع 

جنيــه استرليـنى
38.6757 جنيه للشراء 
38.8623 جنيه للبيع 

دولار كنـدى
22.7624 جنيه للشراء 
22.8662 جنيه للبيع 

كرون دانمركى
4.4394 جنيه للشراء 
4.4586 جنيه للبيع 

كرون نرويجى
2.9133 جنيه للشراء 
2.9267 جنيه للبيع 

كرون ســويدى 
2.9399 جنيه للشراء 
2.9531 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
34.9079 جنيه للشراء 
35.0646 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
20.5391 جنيه للشراء 
20.6308 جنيه للبيع 

ريـــال سعـــودى 
8.2195 جنيه للشراء
8.2550 جنيه للبيع 

دينــار كويتى 
100.0265 جنيه للشراء 
100.4855 جنيه للبيع 

درهم إماراتى
8.3931 جنيه للشراء 
8.4294 جنيه للبيع 

دولار اســـترالى 
20.0315  جنيه للشراء 
20.1293 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين 
81.7675 جنيه للشراء 
82.1226 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى
80.0664 جنيه للشراء 
80.4161 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى
8.4504 جنيه للشراء 
8.4923 جنيه للبيع 

دينـار أردنـى 
43.4185 جنيه للشراء 
43.7083 جنيه للبيع 

يوان صينى
4.2849 جنيه للشراء 
4.3040 جنيه للبيع

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