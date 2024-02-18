سعر الدولار اليوم الأحد 18-2-2024 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك
يشهد سعر الدولار استقرارا رسميا أمام الجنيه المصري في معاملاته المتداولة في البنوك المصرية والأجنبية بعد مرور أسبوعين على قرار البنك المركزي المصري برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%.
نرصد في السطور التالية سعر الدولار اليوم الأحد 18 فبراير 2024 أمام الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر
في معاملات البنك المركزي المصري استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.8414 جنيه للشراء و30.9386 جنيه للبيع.
وفي معاملات بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الاهلي المصري
في معاملات البنك الأهلي المصري استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في معاملات بنك التعمير والإسكان استقر عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
في معاملات بنك مصر استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار في معاملات البنك التجاري الدولي cib استقر عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية اليوم
دولار أمريكى
30.8272 جنيه للشراء
30.9586 جنيه للبيع
يورو
33.0899 جنيه للشراء
33.2433 جنيه للبيع
جنيــه استرليـنى
38.6757 جنيه للشراء
38.8623 جنيه للبيع
دولار كنـدى
22.7624 جنيه للشراء
22.8662 جنيه للبيع
كرون دانمركى
4.4394 جنيه للشراء
4.4586 جنيه للبيع
كرون نرويجى
2.9133 جنيه للشراء
2.9267 جنيه للبيع
كرون ســويدى
2.9399 جنيه للشراء
2.9531 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.9079 جنيه للشراء
35.0646 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.5391 جنيه للشراء
20.6308 جنيه للبيع
ريـــال سعـــودى
8.2195 جنيه للشراء
8.2550 جنيه للبيع
دينــار كويتى
100.0265 جنيه للشراء
100.4855 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3931 جنيه للشراء
8.4294 جنيه للبيع
دولار اســـترالى
20.0315 جنيه للشراء
20.1293 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
81.7675 جنيه للشراء
82.1226 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
80.0664 جنيه للشراء
80.4161 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
8.4504 جنيه للشراء
8.4923 جنيه للبيع
دينـار أردنـى
43.4185 جنيه للشراء
43.7083 جنيه للبيع
يوان صينى
4.2849 جنيه للشراء
4.3040 جنيه للبيع
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