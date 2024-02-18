سعر الدولار اليوم الأحد 18-2-2024 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

يشهد سعر الدولار استقرارا رسميا أمام الجنيه المصري في معاملاته المتداولة في البنوك المصرية والأجنبية بعد مرور أسبوعين على قرار البنك المركزي المصري برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%.

نرصد في السطور التالية سعر الدولار اليوم الأحد 18 فبراير 2024 أمام الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

في معاملات البنك المركزي المصري استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.8414 جنيه للشراء و30.9386 جنيه للبيع.

وفي معاملات بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاهلي المصري

في معاملات البنك الأهلي المصري استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في معاملات بنك التعمير والإسكان استقر عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

في معاملات بنك مصر استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في معاملات البنك التجاري الدولي cib استقر عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

دولار أمريكى

30.8272 جنيه للشراء

30.9586 جنيه للبيع

يورو

33.0899 جنيه للشراء

33.2433 جنيه للبيع

جنيــه استرليـنى

38.6757 جنيه للشراء

38.8623 جنيه للبيع

دولار كنـدى

22.7624 جنيه للشراء

22.8662 جنيه للبيع

كرون دانمركى

4.4394 جنيه للشراء

4.4586 جنيه للبيع

كرون نرويجى

2.9133 جنيه للشراء

2.9267 جنيه للبيع

كرون ســويدى

2.9399 جنيه للشراء

2.9531 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.9079 جنيه للشراء

35.0646 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.5391 جنيه للشراء

20.6308 جنيه للبيع

ريـــال سعـــودى

8.2195 جنيه للشراء

8.2550 جنيه للبيع

دينــار كويتى

100.0265 جنيه للشراء

100.4855 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3931 جنيه للشراء

8.4294 جنيه للبيع

دولار اســـترالى

20.0315 جنيه للشراء

20.1293 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

81.7675 جنيه للشراء

82.1226 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

80.0664 جنيه للشراء

80.4161 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

8.4504 جنيه للشراء

8.4923 جنيه للبيع

دينـار أردنـى

43.4185 جنيه للشراء

43.7083 جنيه للبيع

يوان صينى

4.2849 جنيه للشراء

4.3040 جنيه للبيع

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