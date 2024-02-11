سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 11-2-2024 فى البنوك 

يستمر سعر الدولار في مصر في المحافظة على استقراره أمام الجنيه المصري في معاملاته في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



نرصد خلال السطور التالية سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 11 فبراير 2024 في البنوك المصرية والأجنبية.



سعر الدولار اليوم في مصر

استقر الدولار اليوم الأحد في معاملات البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري عند 30.8414 جنيه للشراء و30.9386 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي



سعر الدولار اليوم الأحد في معاملات البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري سجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم الأحد في معاملات بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري سجل

30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري



سعر الدولار اليوم الأحد في معاملات بنك مصر أمام الجنيه المصري سجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأحد في معاملات بنك التعمير والإسكان أمام الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم الأحد في معاملات البنك التجاري الدولي cib أمام الجنيه المصري سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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أسعار العملات الأجنبية اليوم



يورو

33.1731 جنيه للشراء

33.3269 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

38.8545 جنيه للشراء

39.0326 جنيه للبيع

دولار كنـدى

22.8705 جنيه للشراء

22.9748 جنيه للبيع

كرون دانماركي

4.4498 جنيه للشراء

4.4691 جنيه للبيع

كرون نرويجى

2.9027 جنيه للشراء

2.9159 جنيه للبيع

كرون ســويدى

2.9401 جنيه للشراء

2.9535 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.2471 جنيه للشراء

35.4177 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.6644 جنيه للشراء

20.7567 جنيه للبيع

ريـــال سعـــودى

8.2199 جنيه للشراء

8.2554 جنيه للبيع

دينــار كويتى

100.0394 جنيه للشراء

100.4985 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3929 جنيه للشراء

8.4291 جنيه للبيع

دولار اســـترالى

20.0222 جنيه للشراء

20.1200 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

81.7696 جنيه للشراء

82.1378 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

80.0622 جنيه للشراء

80.4223 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

8.4504 جنيه للشراء

8.4934 جنيه للبيع

دينـار أردني

43.4185 جنيه للشراء

43.7021 جنيه للبيع

يوان صينى

4.2833 جنيه للشراء

4.3021 جنيه للبيع