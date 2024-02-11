سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 11-2-2024 فى البنوك
يستمر سعر الدولار في مصر في المحافظة على استقراره أمام الجنيه المصري في معاملاته في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
نرصد خلال السطور التالية سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 11 فبراير 2024 في البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الدولار اليوم في مصر
استقر الدولار اليوم الأحد في معاملات البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري عند 30.8414 جنيه للشراء و30.9386 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي
سعر الدولار اليوم الأحد في معاملات البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري سجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الأحد في معاملات بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري سجل
30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار اليوم الأحد في معاملات بنك مصر أمام الجنيه المصري سجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأحد في معاملات بنك التعمير والإسكان أمام الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الأحد في معاملات البنك التجاري الدولي cib أمام الجنيه المصري سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
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أسعار العملات الأجنبية اليوم
يورو
33.1731 جنيه للشراء
33.3269 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
38.8545 جنيه للشراء
39.0326 جنيه للبيع
دولار كنـدى
22.8705 جنيه للشراء
22.9748 جنيه للبيع
كرون دانماركي
4.4498 جنيه للشراء
4.4691 جنيه للبيع
كرون نرويجى
2.9027 جنيه للشراء
2.9159 جنيه للبيع
كرون ســويدى
2.9401 جنيه للشراء
2.9535 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.2471 جنيه للشراء
35.4177 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.6644 جنيه للشراء
20.7567 جنيه للبيع
ريـــال سعـــودى
8.2199 جنيه للشراء
8.2554 جنيه للبيع
دينــار كويتى
100.0394 جنيه للشراء
100.4985 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3929 جنيه للشراء
8.4291 جنيه للبيع
دولار اســـترالى
20.0222 جنيه للشراء
20.1200 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
81.7696 جنيه للشراء
82.1378 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
80.0622 جنيه للشراء
80.4223 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
8.4504 جنيه للشراء
8.4934 جنيه للبيع
دينـار أردني
43.4185 جنيه للشراء
43.7021 جنيه للبيع
يوان صينى
4.2833 جنيه للشراء
4.3021 جنيه للبيع