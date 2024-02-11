الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 11-2-2024 فى البنوك 

الدولار
الدولار

يستمر سعر الدولار في مصر في المحافظة على استقراره أمام الجنيه المصري في معاملاته في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
 

نرصد خلال السطور التالية سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 11 فبراير 2024 في البنوك المصرية والأجنبية.
 

سعر الدولار اليوم في مصر 

استقر الدولار  اليوم الأحد في معاملات البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري عند 30.8414 جنيه للشراء  و30.9386 جنيه للبيع. 
 

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي
 

سعر الدولار اليوم الأحد في معاملات البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري سجل 30.75 جنيه للشراء  و30.85 جنيه للبيع.
 

سعر  الدولار اليوم الأحد في معاملات بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري سجل 
30.85 جنيه للشراء  و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 
 

سعر  الدولار اليوم الأحد في معاملات بنك مصر أمام الجنيه المصري سجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأحد في معاملات بنك التعمير والإسكان أمام الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم  الأحد في معاملات البنك التجاري الدولي cib  أمام الجنيه المصري سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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أسعار العملات الأجنبية اليوم 
 

يورو 
33.1731 جنيه للشراء 
33.3269 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى
38.8545 جنيه للشراء 
39.0326 جنيه للبيع 

دولار كنـدى 
22.8705 جنيه للشراء 
22.9748 جنيه للبيع 

كرون دانماركي
4.4498 جنيه للشراء 
4.4691 جنيه للبيع 

كرون نرويجى
2.9027 جنيه للشراء 
2.9159 جنيه للبيع 

كرون ســويدى 
2.9401 جنيه للشراء 
2.9535 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
35.2471 جنيه للشراء 
35.4177 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
20.6644 جنيه للشراء 
20.7567 جنيه للبيع 

ريـــال سعـــودى 
8.2199 جنيه للشراء 
8.2554 جنيه للبيع 

دينــار كويتى 
100.0394 جنيه للشراء 
100.4985 جنيه للبيع 

درهم اماراتى 
8.3929 جنيه للشراء 
8.4291 جنيه للبيع 

دولار اســـترالى
20.0222 جنيه للشراء 
20.1200 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين
81.7696 جنيه للشراء 
82.1378  جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى 
80.0622 جنيه للشراء 
80.4223 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى
8.4504 جنيه للشراء 
8.4934 جنيه للبيع 

دينـار أردني 
43.4185 جنيه للشراء 
43.7021  جنيه للبيع 

يوان صينى 
4.2833 جنيه للشراء 
4.3021 جنيه للبيع

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