الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار الذهب عيار 18 في مصر اليوم الجمعة 9 فبراير 2024

الذهب
الذهب

أسعار الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال هذا التقرير جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

أسعار الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 9 فبراير 2024

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 بزيادة 25 جنيها عن سعر ليلة أمس إلي 3171 جنيها.

الآن.. أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر وقيمة المصنعية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 فبراير 2024

أسعار الذهب عيار 14

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 لتصل إلى  2466 جنيها للجرام.

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 9 فبراير 2024

سجل سعر الذهب عيار 21 إلى 3700 جنيه للجرام.

أسعار الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 9 فبراير 2024

ارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 4228 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 إلى  بـ2960 جنيها.

سعر أونصة الذهب بالدولار اليوم الجمعة 9 فبراير 2024

ارتفع سعر الذهب العالمي في منتصف تعاملات اليوم في البورصات العالمية، وسجلت أونصة الذهب 2032 دولار.

أسعار الذهب أمس الخميس 8 فبراير 2024 

سعر الذهب عيار 24 في مصر أمس الخميس 8 فبراير 2024

سجل  سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4171 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 في مصر أمس الخميس 8 فبراير 2024

سجل حافظ سعر الذهب عيار 21 أمس الخميس 8 فبراير 2024، خلال منتصف التعاملات في الصاغة نحو 3650 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 أمس الخميس 8 فبراير 2024

سجل سعر الذهب عيار 18 اأمس  الخميس، خلال منتصف التعاملات في الصاغة، على آخر ارتفاع سجله الأربعاء عند قيمة: 3129 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر أمس الخميس 8 فبراير 2024

سجل  سعر الجنيه الذهب أمس الخميس، 8 فبراير 2024، خلال منتصف التعاملات في الصاغة، على استقراره ليسجل نحو 29200 جنيه.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 أسعار الذهب عيار 14

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