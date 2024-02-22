سعر الذهب اليوم الخميس 22-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

ما زال يحقق سعر الذهب العالمي ارتفاعات جديدة في ظل استقرار سعر الذهب اليوم في مصر على مدار الأيام الماضية واستقرار تخطي عيار 21 لأكثر من 3500 جنيه في الجرام.

نرصد في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الخميس 22-2-2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار وفق للسعر العالمي المتداول.

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 24

4057.25 جنيه للبيع

4028.5 جنيه للشراء

بانخفاض جديد قدره 11.5 جنيه



سعر الذهب اليوم عيار 22

3719 جنيها للبيع

3692.75 جنيه للشراء

بانخفاض جديد قدره 10.5 جنيه

سعر الذهب اليوم عيار 21

3550 جنيها للبيع

3525 جنيها للشراء

بانخفاض جديد قدره 10 جنيه



سعر الذهب اليوم عيار 18

3042.75 جنيه للبيع

3021.5 جنيه للشراء

بانخفاض جديد قدره 8.5 جنيه

سعر الذهب للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 14

2366.75 جنيه للبيع

2350 جنيها للشراء

بانخفاض جديد قدره 6.75 جنيه

سعر الذهب عيار 12

2028.5 جنيه للبيع

2014.25 جنيه للشراء

بانخفاض جديد قدره 5.75 جنيه

سعر الذهب عيار 9

1521.5 جنبه للبيع

1510.75 جنيه للشراء

بانخفاض جديد قدره 4.25 جنيه

سعر جنيه ذهب

28400 جنيه للبيع

28200 جنيه للشراء

بانخفاض جديد قدره 80 جنيه



سعر الذهب بالدولار

بلغ سعر الذهب العالمي في ارتفاعه الجديد خلال تداول اليوم 2029 دولارا أمريكيا بيع

2028 دولارا أمريكيا شراء.



إقرأ أيضا

فى بداية التعاملات المسائية.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 3560 جنيهًا



تقرير: تراجع الطلب على الذهب في مصر قبل رمضان





سعر الذهب في السعودية اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 244.05 ريال سعودي 65.08 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 22 223.71 ريال سعودي 59.66 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 21 213.54 ريال سعودي 56.94 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 18 183.04 ريال سعودي 48.81 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 14 142.36 ريال سعودي 37.96 دولار أمريكي

سعر أونصة الذهب بيع 7،590.75 ريال سعودي 2،024.20 دولار أمريكي

سعر أونصة الذهب شراء 7،594.50 ريال سعودي 2،025.20 دولار أمريكي

