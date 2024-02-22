الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 22-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

الذهب
الذهب

ما زال يحقق سعر الذهب العالمي ارتفاعات جديدة في ظل استقرار سعر الذهب اليوم في مصر على مدار الأيام الماضية واستقرار تخطي عيار 21 لأكثر من 3500 جنيه في الجرام.

نرصد في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الخميس 22-2-2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار وفق للسعر العالمي المتداول.

سعر الذهب في مصر اليوم  

سعر الذهب اليوم عيار 24
4057.25 جنيه للبيع
4028.5 جنيه للشراء
بانخفاض جديد قدره 11.5 جنيه
 

سعر الذهب اليوم عيار 22
3719 جنيها للبيع
3692.75 جنيه للشراء
بانخفاض جديد قدره 10.5 جنيه 

سعر الذهب اليوم عيار 21
3550 جنيها للبيع
3525 جنيها للشراء
بانخفاض جديد قدره 10 جنيه 
 

سعر الذهب اليوم عيار 18
3042.75 جنيه للبيع
3021.5 جنيه للشراء
بانخفاض جديد قدره 8.5 جنيه 

 

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سعر الذهب للبيع والشراء 

سعر الذهب عيار 14
2366.75 جنيه للبيع
2350 جنيها للشراء 
بانخفاض جديد قدره 6.75 جنيه 

سعر الذهب عيار 12
2028.5 جنيه للبيع
2014.25 جنيه للشراء 
بانخفاض جديد قدره 5.75 جنيه 

سعر الذهب عيار 9
1521.5 جنبه للبيع
1510.75 جنيه للشراء
بانخفاض جديد قدره 4.25 جنيه 

سعر جنيه ذهب
28400 جنيه للبيع
28200 جنيه للشراء
بانخفاض جديد قدره 80 جنيه 
 

سعر الذهب بالدولار 

بلغ سعر الذهب العالمي في ارتفاعه الجديد خلال تداول اليوم  2029 دولارا أمريكيا بيع
2028  دولارا أمريكيا شراء.
 

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سعر الذهب في السعودية اليوم 
 

سعر جرام الذهب عيار 24 244.05 ريال سعودي 65.08 دولار أمريكي 
سعر جرام الذهب عيار 22 223.71 ريال سعودي 59.66 دولار أمريكي 
سعر جرام الذهب عيار 21 213.54 ريال سعودي 56.94 دولار أمريكي 
سعر جرام الذهب عيار 18 183.04 ريال سعودي 48.81 دولار أمريكي 
سعر جرام الذهب عيار 14 142.36 ريال سعودي 37.96 دولار أمريكي 
سعر أونصة الذهب بيع 7،590.75 ريال سعودي 2،024.20 دولار أمريكي 
سعر أونصة الذهب شراء 7،594.50 ريال سعودي 2،025.20 دولار أمريكي 
 

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