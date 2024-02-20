جولة ميدانية تكشف زيادة مشتريات الذهب ترفع السعر المحلي

ارتفاع غير مسبوق في نسبة الإقبال على الذهب

أجرت "الدستور" جولة ميدانية بمحلات الصاغة في شارع سليمان جوهر بالدقي؛ لرصد حركة مبيعات الذهب لدى محلات الصاغة.

وأكد التجار أن هناك ارتفاع في الطلب زيادة عن المعروض، كما أن هناك إقبالًا من قبل المواطنين على شراء السبائك وجنيهات الذهب.

وأشار كارلوس مايكل، أحد تجار الذهب، إلى أن هناك ارتفاع في مشتريات الذهب لدى المصريين منذ بداية العام الجاري؛ نظرًا لوجود تخوفات لدى المواطنين من ارتفاع السعر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف كارولس، أن ارتفاع أسعار الذهب محليًا بفارق عن السعر العالمي بسبب زيادة الإقبال على الشراء من قبل المواطنين.

تطور في حجم المبيعات والطلب

وتطور حجم الطلب على الذهب في السوق المصري، وكذلك نسب زيادة أسعار الذهب في الأسواق منذ عام 2019 وحتى 2023 والذي كشف عن تسارع نمو حركة الذهب في الأسواق المصرية.

تقرير يوضح نسبة المبيعات

وكان التقرير الخاص بجولدن، ذكر في وقت سابق أنه خلال عام 2019 بلغ مجمل مشتريات الذهب في مصر 29.1 طن منها مشتريات السبائك والعملات الذهبية بواقع 2.5 طن ومشتريات المشغولات الذهبية بواقع 26.7 طن وحقق سعر الذهب المحلي ارتفاع بنسبة 6% بمقدار 38 جنيه للجرام عيار 21 وحقق سعر الأونصة العالمية ارتفاع بنسبة 18.3% ليربح 235 دولار لكل أونصة.

مشتريات الذهب في مصر



وأضاف التقرير أن عام 2020 بلغ مجمل مشتريات الذهب في مصر 23.5 طن وحققت مشتريات السبائك والعملات الذهبية 2.2 طن وبلغت مشتريات المشغولات الذهبية 21.3 طن وحقق سعر الذهب المحلي ارتفاع بنسبة 22% بمقدار 147 جنيه للجرام عيار 21 وحققت الأونصة العالمية ارتفاع بنسبة 25% ليربح 381 دولار لكل أونصة في السعر.