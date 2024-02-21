الأربعاء 21 فبراير 2024
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اقتصاد

توقيع مذكرت تفاهم للتنقيب عن الذهب باستخدام طائرات الهليكوبتر

وزير البترول
وزير البترول

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية بين شركة خدمات البترول الجوية وشركة Geotech، في إطار الجهود المبذولة من وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية المصرية لتعظيم الاستفادة من ثروات هذا القطاع الهام، وتمكّنت شركة خدمات البترول الجوية من الاتفاق على توقيع العقود الخاصة بمشروع البحث الجيوفيزيائي الجوي لمنطقة حمش/ سكري الخاصة بشركة BARRICK GOLD بالصحراء الشرقية مع شركة GEOTECH، وذلك باستخدام أحد الطرازات العاملة بأسطول طائرات الشركة AS350 وباستخدام تقنية HELICOPTER-BORNE MAGNETICS (STINGER) and RADIOMETRIC  ويمثل هذا الاتفاق نواة لإدخال الأساليب والتكنولوجيا الحديثة في مجال بحث واستخراج المعادن بجمهورية مصر العربية.

مشروع البحث الجيوفيزيائي الجوي عن الذهب

وقع الاتفاقية الطيار إيهاب على رئيس شركة خدمات البترول الجوية وديفيد سيلرس المدير الإقليمى لمبيعات Geotech.

وكان وزير البترول فى ختام فعاليات مؤتمر مصر للطاقة ايجبس 2024، عقد سلسلة من اللقاءات والمباحثات، حيث عقد جلسة مباحثات مع يوجين أوكيبير، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل لشؤون الاستكشاف والإستراتيجية ومحفظة الأعمال، بحضور روول ماس نائب رئيس الشركة لمشروعات غاز شرق المتوسط وداليا الجابري رئيس شل مصر  والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

واوضح الملا أنه تم استعراض موقف أعمال ومشروعات الشركة فى مصر، وخططها المستقبلية فى مجال البحث والاستكشاف وتطلعها للحصول على مناطق امتياز جديدة فى إطار سعيها لزيادة الإنتاج.

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وأضاف الملا ان شركة شل من الشركاء الاستراتيجيين لقطاع البترول وهناك تعاون  ونجاحات معها خلال السنوات الماضية فى الانشطة البترولية المختلفة ، لافتًا إلى اهمية الاسراع فى اعمال التنمية من خلال تكثيف برامج الحفر لعدد من الآبار باستخدام احدث التكنولوجيات للإسراع فى وضعها على الإنتاج.

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