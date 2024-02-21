وزير البترول يستعرض أنشطة "يونايتد إنرجي جروب" في الصحراء الغربية

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة، مع سونج يو، رئيس العمليات بمجموعة “يونايتد إنرجي جروب” والوفد المرافق المشارك في مؤتمر “إيجبس ٢٠٢٤”، بحضور المهندس شريف حسب الله، وكيل الوزارة لشئون البترول، والدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

زيادة معدلات الإنتاج

واستمع الملا، خلال اللقاء، لاستعراض لأنشطة الشركة في مناطق عملها في برج العرب وأبو سنان وغرب وأدى النطرون في الصحراء الغربية، كما تم استعراض خطط الشركة المستهدفة لزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام.

ومن جهته، أعرب "سونج يو" عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر ومعرض ليجبس، مشيرا إلى أن تحويله إلى مؤتمر شامل للطاقة خطوة مهمة لتجمع أكبر قدرا من شركات الطاقة في العالم، مشيدا بجهود المهندس طارق الملا ودعمه للشركة، لافتا إلى أن الشركة ملتزمة بالعمل في مصر وتتطلع لتكثيف برامج الحفر والبحث والاستكشاف والاستفادة من التسهيلات الإنتاجية المتاحة.

ويناقش مع طاقة السعودية خططها التوسعية

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نائب الرئيس التنفيذي لحلول الآبار بشركة طاقة "السعودية"، أمير نسيم بحضور المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون الإنتاج وسمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

ناقش الجانبان خطط عمل الشركة بمصر فى مجال خدمات حفر الآبار فى ظل استحواذها على إحدى شركات الخدمات البترولية الخاصة بمصر وسعيها للتوسع فى تقديم خدماتها بمصر، وأوضح نسيم أن مصر تُعدّ من الدول الاستراتيجية لشركة (طاقة)، التي تسعى لضخ مزيد جزء كبير من استثمارات الخطة المستقبلية للشركة خلال العامين المقبلين.

وأكد الوزير أن الخطط التنموية التى تعمل عليها مصر توفر فرصًا كبيرة للشركات وأن الزخم الذى يوفر معرض إيجبس فى دوراته يحقق للدولة والشركات أهدافهما فى زيادة الإنتاج والعمل.

حضر اللقاء حسام أبوسيف نائب رئيس شركة طاقة لأفريقيا والعراق وتدمير ناصر المدير المالى للمنطقتين.

دعم التعاون بين مصر وتنزانيا

كما استقبل وزير البترول جوديث كابينج نائب وزير الطاقة التنزاني للانتقال الطاقي والوفد المرافق حيث تم بحث فرص التعاون بين البلدين في مجالات الغاز الطبيعي والهيدروجين.

وخلال اللقاء، أكد الملا على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى استعداد قطاع البترول المصري الكامل للتعاون مع الجانب التنزاني في المشروعات الاستراتيجية التي تخدم أهداف الدولتين.

ومن جهتها، أشادت نائبة وزير الطاقة التنزاني بالتنظيم المتميز لمؤتمر “إيجبس ٢٠٢٤”، وأنه أصبح منصة عالمية مهمة للطاقة، مشيرة إلى رغبة بلادها التعاون مع قطاع البترول المصري في مشروعات الهيدروجين والغاز الطبيعي.