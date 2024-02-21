وزير البترول لـ"الدستور": إفريقيا قد تصبح مصدر إضاءة العالم بأسره

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن أفريقيا تزخر بإمكانيات هائلة في مجالات الطاقة الغازية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الطاقة الجيوحرارية الموجودة في باطن الأرض، ما يؤهل القارة لأن تصبح مصدر إضاءة العالم بأسره، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي تبني نهج مختلف تجاه التمويل ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الاستثمارات في القارة، مع تقديم تسهيلات تمويلية، فوائد مخفضة، وقروض طويلة الأمد، بالإضافة إلى المنح.

وألقى الوزير الضوء على الفرص والتحديات المتعلقة بتطوير هذا القطاع الحيوي في مصر والقارة الأفريقية، في ظل السعي العالمي نحو الاستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، تبرز مصر وأفريقيا كمناطق واعدة بإمكانيات غنية في مجال الطاقة المتجددة، وفي هذا السياق.

مصر تزخر بمصادر الطاقة المتجددة

وأكد وزير البترول، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بأن مصر تزخر بمصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، والطاقة المائية المتأتية من السدود والأنهار، حيث يتطلب تطوير هذه المشروعات استثمارات ضخمة تستلزم دعمًا عبر ضمانات حكومية.

وأوضح وزير البترول أنه جرى التحدث مع عدد من الدول المتقدمة بشأن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تواجهه العديد من الدول، بما فيها مصر، ما يحول دون قدرتها حاليًا على تمويل هذه المشاريع بنفسها.

الأحداث الجيوسياسية المستمرة

كما شدد على ضرورة أن تأخذ الدول المتقدمة في اعتبارها البلدان ذات الإنتاجية المنخفضة، والتي تواجه تحديات اقتصادية ناجمة عن الأحداث الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك جائحة كورونا، النزاع الروسي الأوكراني، وأخيرًا الصراعات في شرق المتوسط، بما في ذلك تداعيات الحرب في غزة وتأثيرها على اقتصادات الدول المجاورة.

وأفاد وزير البترول، بأنه من الضروري توفير تمويلات بشروط ميسرة ومحفزة لهذه المشروعات، وذلك بهدف استغلال الإمكانيات الكبيرة لأفريقيا في مجال الطاقات المتجددة، وأشار إلى أن هذه الإمكانيات قد تصبح مصدرًا رئيسيًا للطاقة على مستوى العالم.