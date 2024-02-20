وزير البترول يبحث مع نظيره القبرصي تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع نظيره القبرصي جورج باباناستاسيو وزير الطاقة، بحثا خلالها تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط في ظل تنامي اكتشافات الغاز الطبيعى في قبرص وتوافر البنية التحتية لقطاع الغاز في مصر.

مباحثات مصرية قبرصية فى مجال الغاز الطبيعي

وأعرب الوزير القبرصي عن تطلعه لتطوير الشراكة الاستراتيجية مع مصر من خلال تكثيف الحوار خلال الفترة المقبلة لتفعيل التعاون في مجال الغاز الطبيعي.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن التعاون بين مصر وقبرص في منطقة شرق المتوسط يحمل المنفعة المتبادلة للطرفين، وأن هناك الكثير من الفرص للتكامل يدعمها توافر مقومات البنية التحتية وتنامي اكتشافات الغاز وقوة الروابط السياسية والاقتصادية بين مصر وقبرص، مشيرا إلى أن تواجد البلدين في منتدي غاز شرق المتوسط يدفع التعاون الي الامام.

مباحثات مع إكسون موبيل حول أنشطة الشركة التوسعية فى مصر

كما بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع جون أرديل نائب رئيس شركة إكسون موبيل للإستكشاف والانتاج والوفد المرافق أنشطة الشركة فى مصر وخططها التوسعية في ظل رغبة الشركة في العمل في عدد من مناطق الامتياز الجديدة.

وخلال اللقاء استعرض نائب رئيس الشركة تقدم الأعمال فى برنامج البحث السيزمى الذى تجريه الشركة فى مناطق امتيازها فى مصر على مساحة ١٠ آلاف كيلومتر مربع حيث أشار إلى الانتهاء من ٤٠% من البرنامج وأن النتائج الأولية مبشرة بامكانات واعدة، مؤكدًا اعتزام الشركة وضع برامج حفر مكثفة بهدف الإسراع بتنمية أى اكتشافات يتم تحقيقها باستخدام تكنولوجيات جديدة.

وأضاف أن شركة آكسون موبيل تمتلك تاريخ كبير فى مصر فى مجال النقل والتوزيع للمنتجات البترولية وتسعى لتحقيق نجاحات مماثلة فى مجال البحث والاستكشاف، لافتًا إلى رغبة الشركة فى عقد ورش عمل مشتركة مع الجانب المصرى لبحث نتائج برنامج البحث السيزمى وتحديد خطط وبرامج العمل خلال الفترة القادمة.