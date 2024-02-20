الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وزير البترول يبحث مع نظيره بجمهورية تيمور الشرقية سبل دعم التعاون

جانب من الحدث
جانب من الحدث

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع فرانشيسكو داكوستا مونتيرو وزير البترول بجمهورية تيمور الشرقية إمكانية التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير صناعة البترول والغاز في جمهورية تيمور الشرقية، فى مستهل فاعليات اليوم الثانى لمؤتمر ايجبس ٢٠٢٤.

صناعة البترول والغاز

وأكد وزير البترول في تيمور الشرقية أن بلاده مفتوحة على التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية التي حققت تطورًا كبيرًا في صناعة البترول والغاز، وفي مجال البحث والاستكشاف وتكرير البترول وصناعة البتروكيماويات.

وأعرب المهندس طارق الملا عن اعتزازه بالثقة الكبيرة في صناعة البترول والغاز المصرية وخبراتها وكوادرها، مؤكدًا وجود فرص للتعاون في كافة المجالات من أعمال التصنيع والبحث والاستكشاف والأعمال الهندسية وتنفيذ المشروعات.

كما أعرب عن استعداد قطاع البترول لاستقبال كوادر من جمهورية تيمور الشرقية للتدريب والاستفادة من خبرات مصر في قطاعات البترول والغاز المختلفة.

وشارك في اللقاء المهندس علاء حجر، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني، وسيتم مناقشة خطط شركة شيفرون العالمية في مجال إنتاج الغاز.
 
وعقدت جلسة مباحثات بين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وكلاى نيف رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج، خلال مشاركتهما في فعاليات مؤتمر معرض البترول. 

وتناولت المباحثات تعزيز التعاون بين الطرفين، وخاصة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي والاستفادة الكاملة من التسهيلات المتاحة في منطقة شرق المتوسط لتسريع عملية تطوير حقول الغاز.

وأكد المهندس طارق الملا على أهمية التعاون المشترك بين الجانبين وحرصهما على تعزيز هذا التعاون، مشيرًا إلى أن الجانبين يعملان على تطوير حقل نرجس البحري وزيادة التعاون في استقبال وتصدير غاز شرق المتوسط.

من جانبه، أعرب نيف عن سعادته بالمشاركة في المعرض والمؤتمر وأهمية التعاون المثمر بين الجانبين. كما أكد حرص شركة شيفرون على تسريع عمليات المسح السيزمي ومراحل التطوير.

وأشار إلى أن دراسة أجرتها الشركة أظهرت أن تصدير غاز شرق المتوسط عبر مصر هو الخيار الأمثل.

حضر اللقاء الدكتور مجدي جلال رئيس شركة إيجاس والمهندس علاء حجر وكيل وزارة للمكتب الفني.

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