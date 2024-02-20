الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

هيئة البترول ولوك أويل توقعان اتفاقية بحث واستغلال وتنمية غرب عش الملاحة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل العالمية، اتفاقية للبحـــث عـــن البتــــرول واستغلالــــه بمنطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية، وتلتزم الشركة بضخ المزيد من الاستثمارات لحفر ثلاثة آبار تنموية وإحادة مسار بئرين، والذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج.
وقع الاتفاقية الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وأندري ليخاو مدير لوك أويل مصر.


تعاون جديد بين الهيئة وتوتال انرجيز فى مجال تسويق وقود الطائرات والمحطات

وتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وتوتال انرجيز نيابة عن أدنوك للتسويق   بشأن دعم تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لإدارة وتوزيع الوقود في قطاعي تموين الطائرات والمحطات.
وقعها الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول وتوماس استريوس مدير التسويق بتوتال انرجيز مصر.
وتضمن المذكرة، اعتماد المعامل الحالية من جهة معترف بها دوليًا والتفتيش الدوري على مستودعات الطيران ومحطات تموين الطائرات  ، وتقديم الدعم المطلوب لتحسين التقييم وملاحظات تفتيش شركات الطيران (IATA)  وتدريب العاملين في قطاع الطيران على أحدث معايير الجودة ونقل المعرفة والدعم الفني ودعم القدرات المتعلقة بتحول الطاقة والاستدامة، وكذلك تقييم مشروعات أو فرص تطويرية أخرى في قطاع الطيران والتوسع فى المحطات.

 

القاهرة للتكرير ولاب وير يوقعان عقد تقديم خدمات فى مجال إدارة المعامل الكيماوية

ووقعت الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة القاهرة لتكرير البترول عقد خدمات توريد وتشغيل نظام إدارة المعامل الكيماوية LIMS مع شركة لاب وير LABWARE العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات حيث سيتم توريد، تطبيق، تشغيل، تدريب وربط البرنامج بالأجهزة المعملية وكذلك الربط مع أنظمة ERP.
وقع العقد الكيميائي محمد على نائب الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول للتكرير والمهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول ووقاس أسيف المدير التنفيذي لشركة لاب وير.

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