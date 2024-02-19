تحالفات استراتيجية لمستقبل الطاقة في المنطقة خلال مؤتمر ومعرض إيجبس 2024 بالقاهرة

شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في جلسة "تشكيل مستقبل عملي وواقعي للطاقة" ضمن جلسات المؤتمر الاستراتيجي بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2024.

وضمت الجلسة الدكتور وليد فياض، وزير الطاقة والمياه اللبناني، وأسامة مبارز، أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، وألكساندرا سودوكو، نائبة وزير الطاقة والبيئة اليوناني.

قطاع البترول والغاز

وفي بداية كلمته، أشار الملا إلى أن قطاع البترول والغاز حقق قصص نجاح في الأعوام الماضية ويخطط للمزيد خلال الأعوام المقبلة، وذلك بفضل تواجد استثمارات كبرى الشركات العالمية للبحث والاستكشاف والإنتاج والبنية التحتية المتميزة التي تمتلكها مصر، مما جعلها مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة وساعدها على تنمية مواردها من الغاز الطبيعي وجذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في قطاع البترول والغاز.

خفض الانبعاثات والتحول الطاقي

واستعرض الملا جهود قطاع البترول لتنفيذ استراتيجية خفض الانبعاثات والتحول الطاقي، مشيرًا إلى خطوات إصلاح الدعم وتطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود التي أدت إلى ترشيد استهلاكه وساعدت على المضي قدمًا في طريق التحول والتركيز على زيادة إنتاج واستخدام الغاز الطبيعي كوقود أنظف في كافة مراحل سلسلة القيمة والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدلًا من أسطوانات البوتاجاز والتركيز على تحويل السيارات لاستخدامه كوقود.

تحديث استراتيجية الطاقة في مصر

وأكد الوزير أنه يجري إعادة تحديث استراتيجية الطاقة في مصر للوصول بنسبة الطاقات المتجددة داخل مزيج الطاقة إلى 60% بحلول 2030، حيث كان قد تم تحديثها عام 2016 مستهدفة نسبة 42% من الطاقات المتجددة بحلول العام ذاته. كما يتم إطلاق استراتيجية وطنية للهيدروجين ووضع نظام حوكمة لاستخدامه من خلال المجلس القومي الذي تم إنشاؤه لإدارة صناعة الهيدروجين.