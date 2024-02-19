الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بحث دعم التعاون المشترك بين قطاع البترول وشركة أدنوك الإماراتية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مؤتمر ومعرض إيجبس 2024، مع مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في "أدنوك" الإماراتية.

الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات البترول

وخلال اللقاء تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات البترول المختلفة، حيث أبدى الكعبى تطلع الشركة للعمل فى مصر فى العديد من المشروعات البترولية سواء انشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز أو مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى أن مصر سوق كبير مستقر وجاذب للاستثمارات فى مختلف انشطة البترول والطاقة.

البنية التحتية والتسهيلات الإنتاجية

ورحب الملا بتوسيع نطاق التعاون بين قطاع البترول وشركة أدنوك، خاصة وأن مصر تمتلك من البنية التحتية والتسهيلات الإنتاجية المتاحة التى تشجع على الإسراع في تنفيذ المشروعات والاسراع فى وضعها على الإنتاج.

كما تم خلال اللقاء استعراض الاتفاقية المزمع توقيعها بين شركة ادنوك  وشركة بى بى للبحث والاستكشاف وانتاج البترول والغاز في منطقة شرق المتوسط، والتى تتماشي مع الرؤية المصرية في تكثيف اعمال البحث والاستكشاف فى هذه المنطقة الواعدة.

ليبيا ترغب فى بحث فرص الاستعانة بشركات مصرية لحفر آبار البترول والغاز

الملا: نسعى لاستقدام الكثير من الشركات العالمية للاستثمار فى قطاعى البترول والغاز

 

أدنوك الإماراتية إيجبس 2024 منخفضة الكربون وزير البترول مؤتمر ومعرض إيجبس 2024

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