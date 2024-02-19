الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

ليبيا ترغب فى بحث فرص الاستعانة بشركات مصرية لحفر آبار البترول والغاز

البترول
البترول

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عددًا من اللقاءات والمباحثات الثنائية خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس EGYPES2024"، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الإثنين.

وعقد الوزير جلسة مباحثات مع المهندس فرحات بن قدارة، رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية والوفد المرافق، لبحث فرص مساهمة شركات قطاع البترول المصرية في تنفيذ المشروعات البترولية في ليبيا، في ضوء توجهها لتكثيف الأنشطة والمشروعات خلال الفترة المقبلة.

وأكد المهندس طارق الملا جاهزية قطاع البترول من خلال شركاته المتخصصة لبدء العمل والتعاون مع الجانب الليبي في تنفيذ المشروعات داخل ليبيا، كما أكد جاهزية مراكز التدريب المتخصصة بقطاع البترول لتدريب الأشخاص الليبيين في ضوء طلب الجانب الليبي التعاون في هذا الصدد.

وأشار رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية إلى وجود فرص ومجالات عديدة للتعاون مع مصر في تنفيذ المشروعات النفطية داخل ليبيا وخاصة مع وجود مساهمات سابقة متميزة للشركات المصرية البترولية في تنفيذ المشروعات.

كما أعرب عن رغبة الجانب الليبي في بحث فرص الاستعانة بخدمات الشركات المصرية في مجال حفر آبار النفط والغاز، حيث يتم تكثيف أعمال الإنتاج وطرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف.

وشهدت المباحثات الاتفاق على عقد اجتماع غد للجانب الليبي مع شركات قطاع البترول المصرية المتخصصة في تنفيذ المشروعات، وتضم إنبي وبتروجت وصان مصر وبترومنت لاستعراض الفرص المتاحة لدخول الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات.

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