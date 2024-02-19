الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

فرص جديدة.. تعزيز الاستثمارات المصرية فى سوق النفط العراقية

وزير النفط المصرى
وزير النفط المصرى ونظيره العراقي

عقدتْ جلسة مباحثات بين المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عبدالغنى حيان، نائب رئيس الوزراء ووزير النفط العراقي، والوفد المرافق.

شراكة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق

وأكد الملا أهمية التعاون المستمر بين الجانبين وامتداده ليشمل الأردن أيضًا، وحرص مصر على تعزيز هذا التعاون الثلاثي باستمرار وعبر المجالات المختلفة، وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات. 

كما أشار وزير البترول إلى الشراكة القائمة بالفعل مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي إنبي وبتروجت، وملف استيراد خام البصرة، مؤكدًا أهمية التوسع في مجالات التعاون لخدمة مصلحة البلدين.

دعم بلاده للتعاون المشترك مع مصر

وأكد وزير النفط العراقي، اهتمامه بالمشاركة في مؤتمر مصر الدولي للطاقة كحدث مهم في المنطقة، مشيرًا إلى دعم بلاده للتعاون المشترك مع مصر وتطلعها لزيادة نطاق أعمال الشركات المصرية في السوق العراقية من خلال مزيد من العطاءات والفرص الوظيفية، خاصة في مجال مشروعات النفط والبتروكيماويات.

منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)

فيما التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بـ هيثم الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك). 

خلال اللقاء، تم بحث إمكانية التعاون بين قطاع البترول ومنظمة أوبك، حيث أعرب أمين المنظمة عن استعدادها لاستقبال عدد من شباب الإدارة المتوسطة في قطاع البترول للتدريب على البرنامج المتكامل؛ لاستعراض أوضاع سوق البترول العالمية وتوقعات الأسعار، وذلك بمقر المنظمة في فيينا.

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كما أوضح الملا أهمية الدور الذي تلعبه منظمة أوبك منذ نشأتها في ضمان استقرار أسواق البترول وتوازنها، على الرغم من التحديات والأحداث العالمية المتلاحقة.

وخلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة حوارية تحت عنوان "طاقات المستقبل"، شارك في هذه الجلسة كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وديتى يول يورجنسون، مدير إدارة الطاقة بمفوضية الاتحاد الأوروبي، وهيثم الغيص، أمين عام منظمة أوبك، وجوانجزى تشن، نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية.

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