وزير البترول: التوسع فى مجالات التعاون البترولى مع العراق بما يخدم صالح البلدين

بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، مع المهندس عبدالغنى حيان، نائب رئيس الوزراء ووزير النفط العراقي والوفد المرافق له، فرص تعزيز التعاون البترولي بما يخدم مصالح البلدين.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية- خلال المباحثات التي عُقدت اليوم الاثنين على هامش مؤتمر مصر الدولي للطاقة- أهمية استمرار التعاون بين الجانبين وامتداده ليضم الأردن أيضًا، وشدد على حرص مصر على تدعيم هذا التعاون الثلاثي باستمرار وعبر المجالات المختلفة، وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات.

وأشارالملا إلى الشراكة القائمة بالفعل مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي إنبي وبتروجت، وكذلك ملف استيراد خام البصرة.

بدوره أكد نائب رئيس الوزراء ووزير النفط العراقي اهتمامه بالمشاركة في مؤتمر مصر الدولي للطاقة كحدث مهم بالمنطقة، وأشار إلى دعم بلاده للتعاون المشترك مع مصر، وتطلعها إلى زيادة الشركات المصرية نطاق أعمالها في السوق العراقية عبر ما يتاح به من عطاءات وفرص عمل، وخاصة في مجال مشروعات النفط والبتروكيماويات.