الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

توقيع اتفاقيات لزيادة إنتاج البترول وخفض الانبعاثات واستغلال الهيدروجين

توقيع اتفاقيات لزيادة
توقيع اتفاقيات لزيادة إنتاج البترول

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عقد عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGYPES 2024 .

مذكرة تفاهم لهيئة البترول وهاليبرتون فى مجال خدمات حفر الآبار 

وقعت الهيئة العامة للبترول وشركة هاليبرتون انرجي سرفيسز مصر العالمية مذكرة تفاهم لإنشاء منظومة  CDDR الرقمية لمتابعة وتحليل عمليات الحفر وصيانة الآبار بالهيئة العامة للبترول وتجميع وتحليل تقارير الحفر اليومية باستخدام تقنيات شركة هاليبرتون.

الهيئة العامة المصرية للبترول

وقع الاتفاقية الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس أحمد حلمى الرئيس منطقة شمال أفريقيا بهاليبرتون.

اتفاقية تسويق تجارى بين هيئة البترول ودراجون أويل

وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل الإماراتية اتفاقية التسويق التجاري لكميات من إنتاج حقل شمال صفا والوصل بخليج السويس وذلك لتصدير حصتيهما من الزيت الخام الإضافي المنتج من الحقلين والذي يمثل إحدى مكونات خليط خليج السويس في السوق العالمي معًا لأول مرة، ويأتي ذلك بعد بدء الإنتاج بنجاح من الحقلين بمتوسط إنتاج إضافي من المتوقع أن يصل إلى 10 آلاف برميل يوميًا خلال الفترة القادمة وهو الأمر الذي سيحقق العديد من المصالح الاقتصادية لكلا الطرفين ويعزز من قيمة وتواجد الخام المصري في السوق العالمي، كما يأتى في إطار حرص قطاع البترول على تشجيع الشركاء الأجانب لزيادة الاستثمارات ورفع معدلات الإنتاج والتعاون من أجل  مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية الراهنة.

وقع الاتفاق الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل الاماراتية.

كما شهد مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس 2024، زخما كبيرا من المهتمين والمتخصصين فى شئون البترول والطاقة من مختلف دول العالم.

اتفاقيات وزارة البترول قطاع البترول والطاقة وزير البترول إيجبس 2024

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