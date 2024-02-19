الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

مصر تعزز الشراكة مع البنك الدولي في مجال الغاز الطبيعي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية التعاون المثمر والمستمر مع البنك الدولي وخاصة فى مجال الغاز الطبيعى، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2024. 

رئيس البنك الدولى للبنية التحتية

وخلال اللقاء مع جوانجزى تشن نائب رئيس البنك الدولى للبنية التحتية، أشار الملا إلى أن التجربة المشتركة مع البنك الدولي فى مجال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والتى ساهمت فى تجربة مصر بتقديم طهى نظيف، يمكن البناء عليه وتكراره فى تجارب مختلفة مثل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود وإنتاج الهيدروجين.

تمويل الطاقات الجديدة والمتجددة

وأشار جوانجزى لاهتمام البنك بتمويل الطاقات الجديدة والمتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر، وأكد على دعم منتدى غاز شرق المتوسط وإيجاد تعاون إقليمى وأعرب عن سعادته بالتعاون مع والشراكة مع مصر فى عدة قطاعات.

ويبحث مع آى بى آر ما تحققه من نتائج 

كما التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفد شركة أى بى آر برئاسة الدكتور محمود دبوس رئيس الشركة وبحثا خلالها ما حققته الشركة من نتائج متميزة من حقل العلمين الذى يأتى الإنتاج منه كمثال واضح على توافر التمويل والتقنيات اللازمة وهو ما شجعها على دراسة خزان منطقة العلمين من جديد.

طبقات جيولوجية جديدة

وأكد الملا على أن ما تحقق يعد بمثابة قوة دافعة نحو تحقيق أقصى استفادة من مناطق الامتياز وتشجيع الشركات على العمل فى طبقات جيولوجية جديدة ودعم الشركات وتسهيل العقبات التى قد تطرأ أمام الإنتاج.

بحث دعم التعاون المشترك بين قطاع البترول وشركة أدنوك الإماراتية

تحالفات استراتيجية لمستقبل الطاقة في المنطقة خلال مؤتمر ومعرض إيجبس 2024 بالقاهرة

واستعرض رئيس الشركة جهودها فى مناطق أبورواش وبنى سويف والفيوم وأنها تخطط لاستثمار 110 مليون دولار لحفر آبار جديدة فى العلمين والفيوم والتى تحقق تقدمًا، كما استعرض مشروعات مبادرة صفر كربون واستخدام الغاز بديلًا للسولار والمازوت فى مولدات الكهرباء مما يسهم فى خفض تكاليف الإنتاج وتحسينه، مؤكدًا على التزامها بزيادة استثماراتها فى مصر فى الموارد والتقنيات ومواصلة الإنتاج وخاصة بمنطقة العلمين فى ظل ما لديها من احتمالات بترولية واعدة.

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