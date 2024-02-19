الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"انرجين" العالمية تضخ استثمارات جديدة لتنمية حقول الغاز فى مصر

حقل غاز
حقل غاز

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع ماثيوس ريجاس رئيس شركة انرجين العالمية وبحثا خططها لتنمية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى من مناطق عملها في مصر بمنطقة البحر المتوسط خلال الفترة المقبلة.

انرجين العالمية تضخ استثمارات جديدة فى مصر

وأشاد الملا بالتعاون القائم مع شركة انرجين العالمية والتى حققت نجاحات، حيث تمتلك إمكانيات كبيرة وتسعى لضخ استثمارات جديدة لتعظيم استغلال الموارد الغازية من منطقة حوض البحر المتوسط التى تعد مركزًا رئيسيًا لعملياتها.

قطاع البترول المصري

ومن جانبه أكد رئيس الشركة اهتمامها بدعم استثمارتها في إنتاج الغاز الطبيعى بمصر والتعاون مع قطاع البترول المصري  فى تنمية الحقول الغازية في البحر المتوسط بمنطقتي شمال إدكو وشمال العامرية   ومنطقة أبوقير،  وتركيزها علي تنفيذ خطتها للبحث والاستكشاف، مشيرًا إلى أن إنتاجها بلغ 150 مليون قدم مكعب يوميًا.

ويبحث مع رئيس شركة ادنوك للزيوت التوسع فى مشروعات البنية التحتية وتموين الطائرات

كما عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع والوفد المرافق له، وتم استعراض خطط الشركة للتوسع في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية.

توزيع وتسويق المنتجات البترولية

كما أوضح الملا عن ترحيبه بتواجد شركة أدنوك الإماراتية وحرصها على الاستثمار فى مصر فى مجال توزيع  وتسويق المنتجات البترولية بالشراكة مع شركة توتال انرجيز الفرنسية للتسويق مع شركة توتال، لافتًا إلى ان السوق المصرى يستوعب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.

بحث دعم التعاون المشترك بين قطاع البترول وشركة أدنوك الإماراتية

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وأعرب اللمكى عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر ايجبس ٢٠٢٤ والنجاح الذي يشهده عاما بعد عام، مشيدًا بالدعم الذي يقدمه المهندس طارق الملا للشركة للتوسع فى مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية، لافتًا إلى ان هناك حاليًا ٩ محطات دخلت الخدمة وهناك محطة جارى الانتهاء منها ودخولها على الخدمة خلال شهر ابريل القادم، بالإضافة إلى محطة نموذجية سيتم الانتهاء منها خلال شهر اكتوبر القادم، لافتًا إلى رغبة الشركة فى التوسع فى استثماراتها فى مجالات البنية التحتية ودخول مجال تموين الطائرات فى مصر.

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