الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

هيئة البترول تتعاون مع "هواوي" لتعزيز التحول الرقمي في قطاع الطاقة

وزير البترول
وزير البترول

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024"، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للبترول وشركة هواوي تكنولوجيز العالمية لدعم التعاون في مجال التحول الرقمي.

توفير أحدث الحلول والتقنيات

وبحسب بيان لوزارة البترول، اليوم الأربعاء، تأتي المذكرة في إطار العمل بين هيئة البترول والشركاء التكنولوجيين، بما يمكنها من تحقيق أهدافها في مجال الرقمنة وتوفير أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة التي من شأنها رقمنة قطاعاتها من خلال حلول متوافقة مع المعايير العالمية للتحول الرقمي تنفيذا لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الطموحة لتعزيز التحول الرقمي في كافة الانشطة والقطاعات.

وقع مذكرة التفاهم الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول مع جوش تشاو مدير وحدة أعمال الطاقة بشركة هواوي، بحضور المهندسة إيمان وافي مساعد رئيس هيئة البترول لتكنولوجيا المعلومات ومسئولي شركة هواوي.

كما وقّعت شركة هواوي، مذكرتي تفاهم مع شركة "إنبي"، الذراع الهندسي لوزارة البترول والثروة المعدنية؛ بهدف توفير حلول تكنولوجية متطورة في قطاعي الطاقة والبترول والطاقة الرقمية، للمساهمة في توفير إمدادات طاقة نظيفة ومستقرة ومنخفضة الكربون بأقل تكلفة، وتعزيز التحول الرقمي والتقني في مشروعات شركة إنبي. 

وقع مذكرة التفاهم الأولى جوي دينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال الطاقة الرقمية بشركة هواوى مصر، والمهندس وائل لطفي مصطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبي، حيث تسهم هواوي من خلال  هذا التعاون على توفير أحدث تقنياتها الرقمية من أجل تمكين التحول نحو الطاقة الرقمية والخضراء في مصر؛ لخلق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، بما في ذلك توفير حلول الطاقة الكهروضوئية الذكية  Smart PV، التي تعمل علي تطوير وتحسين المصادر الجديدة للطاقة مثل الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية من خلال إنشاء مرافق مراكز بيانات ذكية قائمة بالكامل على وحدات التخزين المتكاملة والذكية.

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بينما وقع مذكرة التفاهم الثانية  جوش زاهو، رئيس قطاع البترول بشركة هواوي مصر، والمهندس وائل لطفي مصطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبي، والتي تهدف لتعزيز التحول الرقمي والتقني في مشاريع شركة إنبي، وإحداث نقلة نوعية في القطاع من خلال دمج الخبرات والتقنيات الذكية المتقدمة التي توفرها هواوي، وذلك للمساهمة في تسريع عملية التحول الرقمي في قطاع الطاقة والبترول تماشيًا مع استراتيجية مصر للتحول الرقمي 2030.

وزير البترول الهيئة المصرية العامة للبترول واوي التحول الرقمي هيئة البترول

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